В Киеве недолюди устроили громкий салют: возмутительное видео

В Киеве неизвестные недолюди устроили салют на 340-й день полномасштабной войны и бомбардировок российским врагом.

Где именно "праздновали"

По словам автора видео, салютование проходило вечером 29 января возле жилого комплекса "Ривьера" на Славутиче.

"Кого и с чем поздравляем? Мало ли вам, выбл*дки йоб*ные, "салютов"?" - подписаны возмутительные кадры.

Как могут наказать виновных

При использовании пиротехники правоохранители могут по ст. 296 Уголовного кодекса Украины "Хулиганство" привлечь к ответственности с наказанием в виде ограничения свободы сроком до пяти лет.

"В очередной раз подчеркиваем: использование пиротехники запрещено без всяких исключений! Каждый факт такого нарушения будет задокументирован, а виновные - привлечены к ответственности", - говорят в полиции.