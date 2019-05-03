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Помер виконавець ролі Чубакки в "Зоряних війнах"

STYLERЖиття    03.05.2019 - 08:07
Помер виконавець ролі Чубакки в "Зоряних війнах"
Пітер Мейх'ю помер (ілюстративне фото: torange.biz)

Пітер Мейх'ю прославився завдяки ролі Чубакки

Пітер Мейх'ю, виконавець ролі Чубакки в "Зоряних війнах", помер у США у віці 74 років. Він пішов в інший світ в колі своїх близьких в Північному Техасі. Про це говориться на його офіційній сторінці в Twitter.

Актор помер 30 квітня, причина смерті не називається.

Мейх'ю виконав роль Чубакки в оригінальній трилогії - "Нова надія" (1977), "Імперія завдає удару у відповідь" (1980) і "Повернення джедая" (1983). Він також з'являвся в цій ролі у нових епізодах трилогії - "Помста ситхів" (2005) і "Пробудження сили" (2015).

Кінематографісти проявили інтерес до Мейх'ю в 1976 році через його неймовірний зріст (2,18 м), коли він працював в одній з лондонських лікарень. Незабаром він отримав свою зоряну роль у Джорджа Лукаса.

Помер виконавець ролі Чубакки в &quot;Зоряних війнах&quot;

Пітер Мейх'ю (фото: ru.wikipedia.org)

"Він вклав своє серце і душу в роль Чубакки, і це видно по кожному кадру... Для нього сім'я "Зоряних воєн" значила набагато більше, ніж просто роль у фільмі", - йдеться в повідомленні рідних Пітера.

Актор багато сил віддавав благодійності. Його родина попросила прихильників вшанувати його пам'ять не квітами, а пожертвами у його благодійний фонд The Peter Mayhew Foundation.

Пітер Мейх'ю помер (фото: twitter.com/TheWookieeRoars)

Нагадаємо, у Вінниці раптово помер український комік, багаторазовий чемпіон КВК. Йому було всього 39 років.

Раніше ми писали про те, що у Кропивницькому помер ветеран АТО, якому раніше відмовляли в лікуванні.

А також повідомляли про те, що помер легендарний український скульптор, автор герба Києва.

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