Помер виконавець ролі Чубакки в "Зоряних війнах"

Пітер Мейх'ю прославився завдяки ролі Чубакки

Пітер Мейх'ю, виконавець ролі Чубакки в "Зоряних війнах", помер у США у віці 74 років. Він пішов в інший світ в колі своїх близьких в Північному Техасі. Про це говориться на його офіційній сторінці в Twitter.

Актор помер 30 квітня, причина смерті не називається.

Мейх'ю виконав роль Чубакки в оригінальній трилогії - "Нова надія" (1977), "Імперія завдає удару у відповідь" (1980) і "Повернення джедая" (1983). Він також з'являвся в цій ролі у нових епізодах трилогії - "Помста ситхів" (2005) і "Пробудження сили" (2015).

Кінематографісти проявили інтерес до Мейх'ю в 1976 році через його неймовірний зріст (2,18 м), коли він працював в одній з лондонських лікарень. Незабаром він отримав свою зоряну роль у Джорджа Лукаса.

Пітер Мейх'ю (фото: ru.wikipedia.org)

"Він вклав своє серце і душу в роль Чубакки, і це видно по кожному кадру... Для нього сім'я "Зоряних воєн" значила набагато більше, ніж просто роль у фільмі", - йдеться в повідомленні рідних Пітера.

Актор багато сил віддавав благодійності. Його родина попросила прихильників вшанувати його пам'ять не квітами, а пожертвами у його благодійний фонд The Peter Mayhew Foundation.

