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Гідні покидають світ: помер відомий український тренер

STYLERЖиття    06.05.2019 - 21:04
Гідні покидають світ: помер відомий український тренер
Помер український тренер з шахів Олександр Вайсман (фото: torange.biz)

Помер чемпіон України і знаменитий тренер з шахів

Помер легендарний український шахіст і заслужений тренер Олександр Вайсман. Він помер на 81 році життя в Харкові. Про це повідомляється в групі "Українські шахи - Ukrainian Chess" у Facebook.

Олександр Наумович Вайсман став чемпіоном України з шахів у 1975 році. Він тренував Валерія Неверова, Бориса Альтермана, Олександра Голощапова, Антона Коробова, Олександра Береловича, Тетяну Василевич та інших.

Гідні покидають світ: помер відомий український тренер

Помер український тренер з шахів Олександр Вайсман (фото: facebook.com/ukrainianchess)

"81 рік це хороший вік, враховуючи середній вік життя чоловіків. Але і не крайня ступінь, міг би ще пожити. Завжди відчуваєш якусь додаткову печаль, коли гідні люди покидають цей світ в не найкращі часи", - прокоментував смерть тренера користувач мережі.

Нагадаємо, що помер відомий журналіст і письменник з Дніпра Сергій Лебідь. Причина смерті Лебедя поки невідома. Варто зазначити, що він був головним редактором "Популярної газети". Це видання називали "рупором опозиції". У 2004 році Лебідь активно підтримував Помаранчеву революцію.

Раніше повідомлялося про те, що в Аргентині померла українська патріотка Березня Стернюк, яка допомагала емігрантам з України. Вона народилася у Львові в 1939 році, але в часи Другої світової війни її родина змушена була покинути рідне місто.

В молодості Стернюк працювала у видавництві "Смолоскип", де разом з групою однодумців збирала інформацію про українських дисидентів, яких Радянський Союз відправляв у Сибір чи закривав у психіатричних лікарнях.

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