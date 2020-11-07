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У Харкові по вулицях бігала сім'я свиней з качкою: курйоз потрапив на відео

Автор: Анна Кисельова

"Звичайна" харківська сім'я пересувалася районом з приватними будинками

7 листопада, в суботу, в одному з районів Харкова на вулиці були помічені домашні тварини без господаря. Сім'я свиней і качка енергійно прогулювалися порожньою дорогою. Очевидці, яким вдалося зафіксувати картину, опублікували відео та фото в каналі Telegram "Харків Life".

Як повідомляється, курйозні "перехожі" були помічені на одній з вулиць в ранковий час.

"Звичайна Харківська сім'я в суботній ранок на прогулянці. Цікаво, а що там робить гусак? Він прийомний?" – ставлять питання в адміністрації каналу.

Харкові по місту гуляють свині

Харків'яни в коментарях стали жартувати. А очевидець додав фото дружної сім'ї свиней, яка паслася на лузі.

  • Чужих дітей не буває.
  • Гусь свині не товариш.
  • А як же карантин вихідного дня?
  • Цікаво, чий обід втік)

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У Харкові вулицями бігала сім'я свиней з качкою (фото: Харків Life)

Нагадаємо, що раніше у Чорнобилі показали стадо здичавілих тварин висотою майже в людський зріст. Мова йде про велику рогату худобу, тобто про диких корів.

Раніше в Чорнобильському заповіднику показали гібрид тварини, якої більше немає ніде.

Також на фото продемонстрували красуню, яка представлена тільки одним видом в Україні.

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