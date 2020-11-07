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В Харькове по улицам бегала семья свиней с уткой: курьез попал на видео

Автор: Анна Киселева

"Обычная" харьковская семья перемещалась по району с частными домами

7 ноября, в субботу, в одном из районов Харькова на улице были замечены домашние животные без хозяина. Семья свиней и утка энергично прогуливались по пустой дороге. Очевидцы, которым удалось запечатлеть картину, опубликовали видео и фото в канале Telegram "Харьков Life".

Как сообщается, курьезные "прохожие" были замечены на одной из улиц в утреннее время.

"Обычная Харьковская семья в субботнее утро на прогулке. Интересно, а что делает там гусь? Он приемный?" – задаются вопросами в администрации канала.

В Харькове по городу гуляют свиньи

Харьковчане в комментариях стали шутить. А очевидец добавил фото дружной семьи свиней, которая паслась на лугу.

  • Чужих детей не бывает.
  • Гусь свинье не товарищ.
  • А как же карантин выходного дня?
  • Интересно, чей обед сбежал)

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В Харькове по улицам бегала семья свиней с уткой (фото: Харьков Life)

Напомним, что ранее в Чернобыле показали стадо одичавших животных высотой почти в человеческий рост. Речь идет о крупном рогатом скоте, то есть диких коровах.

Ранее в Чернобыльском заповеднике показали гибрид животного, какого больше нет нигде.

Также на фото продемонстрировали красотку, которая представлена только одним видом в Украине.

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