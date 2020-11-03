У Чорнобилі показали гібрид тварини: такої нема більше ніде

У Чорнобилі показали чужинця (колаж: РБК-Україна)

В Чорнобильському заповіднику розповіли незвичайну історію про те, як природа живе за своїми законами

У Чорнобильському заповіднику показали тварину, яка раніше була домашньою, але потім здичавіла і прибилася до табуна коней Пржевальського. Це звичайна чорна кобила з білою плямою на лобі. Мало того, за два роки вона вже встигла народити двох лошат.

Таку незвичайну історію розповіли на сторінці Facebook Чорнобильського біосферного радіаційно-екологічного заповідника. Чужинку ласкаво називають "Циганка Аза" за чорне, як вороняче крило забарвлення і волелюбну вдачу.

"Про якусь там чистоту породи можуть міркувати тільки люди. Тварини ж керуються інстинктами. А ще, як випаде можливість повернутися в дику природу, згадати, так би мовити, коріння, тоді з'являються ось такі цікаві та незвичайні історії..." - йдеться в повідомленні.

Працівники заповідника розповіли, як кілька років тому коні Пржевальського радо прийняли в один зі своїх табунів на території Чорнобильського заповідника коня з білою міткою на лобі.

Домашній кінь в табуні коней Пржевальського (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

"Циганка Аза" колись працювала в одному з місцевих лісництв, а потім втекла до диких коней.

"Минулого року і в цьому році Циганка Аза вже встигла народити двох лошат. На знімку вони темніші, ніж інші коні Пржевальського. Напівкровки? Хто знає, яка ще кров намішана в колишній домашній кобилі. Зрештою, у нас не розплідник чистокровних тварин, а територія, де природа може бути собою", - додали в прес-службі Чорнобильського заповідника.

Раніше в Чорнобильському заповіднику показали рідкісну тварину, яка представлена в Україні тільки одним видом.

Крім того, в заповіднику показали тварину неймовірної краси, яка виявилася дуже лякливою.