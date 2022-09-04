ua ru
Нд, 04 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Харкові врятували кошеня на палаючих руїнах готелю: вижив дивом після удару російської ракети

Новость на русском →
Харків, Неділя 04 вересня 2022 17:12
У Харкові врятували кошеня на палаючих руїнах готелю: вижив дивом після удару російської ракети Фото: бійці ДСНС під час гасіння пожежі в Харкові врятували кошеня (скріншот з відео)
Автор: Володимир Костирін

У Харкові бійці ДСНС під час ліквідації пожежі в зруйнованій внаслідок російського ракетного удару будівлі ресторанно-готельного комплексу серед палаючих уламків знайшли та врятували поранене кошеня.

Про це 4 вересня передали в прес-службі ДСНС України.

Також рятувальники опублікували відео, як пухнасту крихітку перенесли з вогню і руїн подалі від небезпечного місця, оглянули тварину.

Після цього котика передали волонтерам, які займуться лікуванням пораненої лапки.

Відео: харківські рятувальники дістали з вогню під час гасіння пожежі поранене кошеня

"Герої нашого часу. Захищають, працюють, рятують, лікують...А котику бажаємо найскорішого одужання", - йдеться в публікації ДСНС.

Рятувальники додали, що пожежа була ліквідована сьогодні близько полудня на площі 2 тис. 200 кв.м.

У Харкові врятували кошеня на палаючих руїнах готелю: вижив дивом після удару російської ракетиУ Харкові врятували кошеня на палаючих руїнах готелю: вижив дивом після удару російської ракетиУ Харкові врятували кошеня на палаючих руїнах готелю: вижив дивом після удару російської ракетиУ Харкові врятували кошеня на палаючих руїнах готелю: вижив дивом після удару російської ракети

Пораненого пухнастика винесли з вогню і передали волонтерам (фото: скріншот з відео facebook.com/MNS.GOV.UA)

Раніше повідомлялося, що під час ракетного удару Росії по Київській області від розриву серця загинули собаки у притулку для тварин.

Також ми писали, що переселенка з Донецької області врятувала понад 40 тварин, яких забрала з собою в безпечне місце.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків ДСНС ракетный удар
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя