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Через російський ракетний обстріл під Києвом загинули підопічні притулку для тварин

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Київська область, П'ятниця 26 серпня 2022 21:51
Через російський ракетний обстріл під Києвом загинули підопічні притулку для тварин Колаж РБК-Україна: через ракетний обстріл загинули собаки в притулку в Київській області
Автор: Володимир Костирін

Жертвами російської агресії проти України стають як звичайні люди, так і тварини - ворожі ракети і снаряди відбирають життя у всіх без розбору. Зоозахисники регулярно повідомляють про нові факти загибелі мешканців зоопарків, екопарків, різних притулків. Один з таких випадків стався вчора під Києвом.

Про це 26 серпня розповіла керівник притулку для бездомних тварин "Сіріус" Олександра Мезінова у своєму Facebook.

Так, у четвер вночі, коли були здійснені запуски російських ракет з території Білорусі по Україні, її притулок, розташований в селі Федорівка Київської області, "просто божеволів від жаху".

"Собаки кричали, скиглили, рвали сітку, дошки і вибиралися, вистрибували з вольєрів. Вранці збирали багатьох наших підопічних територією притулку, вони були дуже налякані. Незабаром ми знайшли нерухомо лежачих 3 наших старих собачок - ймовірно, зупинка серця", - йдеться в публікації.

Мезінова повідомила, що з початку повномасштабного вторгнення РФ, в окупації, загинули 10 тварин з притулку - чотирилапі "не змогли винести кошмарів".

"Війна руйнує українські міста, сім'ї, завдає багатьом горе втрат і навіть ні в чому невинні тварини також не залишаються осторонь страшних подій... М'яких хмаринок вам, наші улюблені хвостики... А ми тримаємося, віримо в наші сили, в наші ЗСУ, і однозначно, в Перемогу", - пише вона.

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Зауважимо, що тут мова йде про російський ракетний обстріл Київської області вночі 25 серпня - були зафіксовані два "прильоти" в одній з громад Вишгородського району. На щастя, жертв чи поранених серед цивільних - немає.

Також пані Олександра уточнила в коментарях до публікації, що ворожі ракети пролітали через її притулок. Вчора українські системи ППО збили кілька ракет противника.

"В окупацію в притулок, на щастя, нічого не потрапило, але від залпів, звуків, у нас був постійний жах, собаки травмувалися, тому що лізли з вольєрів, бігали по території, дуже налякані", - повідомила вона.

Через російський ракетний обстріл під Києвом загинули підопічні притулку для тварин

У притулку для бездомних тварин під Києвом через російський ракетний обстріл загинули собаки (фото: facebook.com/Shelter.SIRIUS)

Нагадаємо, раніше російські окупанти знищили унікальний екопарк під Харковом, де загинули сотні тварин.

Також ми писали про те, що волонтери запустили благодійну ініціативу "Лапка турботи", і кожен бажаючий може за 10 гривень допомогти тваринам, які постраждали від війни.

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