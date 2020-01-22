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У Дніпрі влаштували жорсткий самосуд над "мисливцем" за дівчатами (відео)

STYLERПодії    22.01.2020 - 07:57
У Дніпрі влаштували жорсткий самосуд над "мисливцем" за дівчатами (відео)
У Дніпрі влаштували самосуд над переслідувачем дівчат (колаж: РБК-Україна)

У Дніпрі молоді хлопці провчили нічного переслідувача

У Дніпрі компанія молодиків влаштувала жорсткий самосуд над нічним мисливцем за дівчатами. У мережі з'явилося відео з місця інциденту, інформує Telegram-канал "Україна 18+".

Згідно з повідомленням, близько опівночі по вулиці Дмитра Кедріна якась "особина" чоловічої статі почала переслідувати молоду дівчину. "Мисливець" завчасно сховав обличчя шарфом так, щоб було видно лише очі.

Дівчина не розгубилася і попросила перехожих хлопців провести її додому. Але молоді люди дещо перестаралися, вирішивши з'ясувати у потенційного маніяка його наміри.

Хлопці заступилися за дівчину і провели з кривдником "виховну бесіду". На опублікованому запису "герой" вже лежить на землі, а в ситуації розбирається патруль поліції.

Обережно! Відео містить ненормативну лексику

У Дніпрі влаштували самосуд над переслідувачем (відео: YouTube/ТТ Новости)

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