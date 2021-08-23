У Миколаєві відкрили 72-метровий флагшток з використанням особливого архітектурного рішення

У Миколаєві у День Державного Прапора підняли найбільший в області державний стяг на новозбудований флагшток висотою 72 метри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Миколаївської ОДА.

Флагшток було створено за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Він розміщений у парку "Юних героїв".

"Миколаївщина стала однією з 13 областей України, яка приєдналась до акції встановлення найбільших флагштоків із Державним Прапором. Одночасно подібні урочистості відбувалися на Черкащині за участю президента України Володимира Зеленського", - йдеться у повідомленні ОДА.

У Миколаєві право внести Державний Прапор України було надано військовослужбовцям військової частини 3039 Національної Гвардії України, екс-заступнику міністра у справах ветеранів України, учаснику АТО, колишньому військовослужбовцю ЗСУ 79-ї окремої аеромобільної бригади, Народному герою України, володарю ордену "За мужність ІІІ ст." Олександру Терещенку та матері загиблого учасника АТО Олексія Волкова, голові Громадської організації "Єдина родина Миколаївщини" Руслані Миронюк.

Розмір полотна стягу становить 12 на 18 метрів, площа - 216 кв. м. Важить він понад 30 кг.

Навколо стели з державною символікою будівельники облаштували майданчик у оточенні підпірних стін з опорядженням листами легованої сталі CORTEN (кортен). Ця сталь в усьому світі та в Україні служить матеріалом для спорудження будівель та використовується для реконструкції історичних споруд і створення витворів сучасного мистецтва - скульптурних композицій, пам'ятників, містків. У Миколаєві її застосовано вперше.

Підняття державних прапорів на найвищі флагштоки у різних місцях країни відбулося за ініціативою президента України Володимира Зеленського.