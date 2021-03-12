В Україні посилили штрафи для водіїв: за що
В Україні посилили штрафи для водіїв за п'яне водіння. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний законопроект №2695.
Штрафи за п'яне водіння
Відповідно до закону, якщо водій знаходився у стані алкогольного сп'яніння, йому буде загрожувати штраф в розмірі 17 тисяч грн (до цього штраф становив 10,2 тисячі) з позбавленням водійських прав на рік.
За повторне порушення протягом року вже загрожує штраф в розмірі 34 тисячі гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк три роки з оплатним вилученням авто або без такого.
Або ж це будуть карати адміністративним арештом на строк десять діб з позбавленням права керування транспортними засобами на три роки з оплатним вилученням авто або без такого.
А якщо водій порушить втретє - штраф 51 тисяч гривень, позбавлення прав на 10 років і конфіскація транспортного засобу. Або ж загрожуватиме адмінарешт на 15 діб з позбавленням права керування транспортними засобами на 10 років, з конфіскацією авто, що знаходиться у приватній власності порушника.
Тюрма за ДТП з жертвами
За ДТП у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння, в результаті якого потерпілий отримав травми середньої тяжкості, позбавлятимуть волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п'яти років.
Такі ж дії будуть карати позбавленням волі на термін до 3 до 8 років (позбавлення прав від 5 до 8 років) в разі, якщо потерпілий отримав важкі травми.
Якщо потерпілий загинув, винуватцю у стані сп'яніння загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням прав на термін від 5 до 10 років. Якщо жертв кілька - це каратимуть позбавленням волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням прав на термін від 7 до 10 років.
Штрафи для водіїв
Мінімальний штраф підвищили до 510 гривень. Таке покарання передбачено за:
- непристебнутий ремінь;
- відсутність шолома у мотоцикліста;
- неосвітлений номерний знак;
- розмова по телефону за кермом без гарнітури;
- порушення правил проїзду перехресть, зупинок, проїзд на заборонний сигнал світлофора, правил обгону.
За втечу з місця ДТП штраф складе 3,4 тисячі гривень. Таке ж покарання буде за перевищення швидкості в населених пунктах більш ніж на 50 км/год.
За ненадання переваги в русі авто "швидкої", поліції або аварійній службі адмінстягнення складе 680 грн. Створення аварійної ситуації каратимуть штрафом у 1445 грн, а за порушення, яке призвело до ДТП - 850 грн.
Їзду без прав каратимуть штрафом у 425 грн. Однак якщо у водія прав немає зовсім, йому доведеться заплатити 3,4 тисячі грн. Раніше позбавлених прав водіїв будуть штрафувати на 20,4 млн грн.
Повторне протягом року вчинення такого порушення загрожуватиме 40800 грн штрафу з позбавленням права керування транспортом на термін від 5 до 7 років і з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.
Штрафи для пішоходів
Пішоходів, які переходять дорогу в недозволеному місці, каратимуть штрафом у 255 грн. При цьому раніше розмір штрафу становив лише 51 гривню. За порушення ПДР велосипедисти повинні будуть заплатити штраф у розмірі 340 грн. За ці ж порушення, вчинені в нетверезому вигляді - 680 грн, за створення аварійної ситуації - 850 грн.
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Нагадаємо, 16 лютого Верховна рада посилила відповідальність за окремі порушення правил дорожнього руху. Народні депутати схвалили в другому читанні законопроект №2695.
Як писало РБК-Україна, разом з тим парламентарії не стали дозволяти безпідставні зупинки водіїв. Народні депутати підтримали правку, яка вилучила цю норму із законопроекту №2695.