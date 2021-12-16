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У Харкові однорічна дівчинка обпеклася новорічною гірляндою

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Харків, Четвер 16 грудня 2021 16:28
У Харкові однорічна дівчинка обпеклася новорічною гірляндою У Харкові дівчина гірляндою отримала опіки рук (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Харкові сталася надзвичайна ситуація. Зокрема, однорічна дівчинка отримала опіки рук, коли схопилася за ввімкнену гірлянду.

Про це повідомляє Харківське районне управління поліції №1.

Так, інцидент стався в Київському районі.

Правоохоронці встановили, що 25-річна мати перебувала вдома зі своєю однорічною дитиною. На якусь мить жінка відволіклась, а дівчинка схопилася руками за ввімкнену гірлянду та отримала опіки долонь.

Тому на матір поліцейські ювенальної превенції склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

До того ж поліцейські нагадали батькам, щоб стежили за дітьми. Також важливо пильнувати, аби діти не торкалися увімкнених гірлянд та не гралися під ялинкою.

Перша допомога при опіках:

  • Припинити вплив фактора, що травмує;
  • Охолодження опікової поверхні (вода), асептичні пов'язки на рану;
  • Раннє адекватне знеболювання (парацетамол, ібупрофен за віком дитини);
  • Госпіталізація дитини в медичний заклад.

Раніше ми повідомляли, що під Полтавою трагічно загинула маленька дівчинка, поки її мама бігала в магазин. Зазначається, що мама півторарічної дівчинки вибігла в магазин поруч, а в її відсутність в будинку сталася пожежа.

Також ми писали, що у Львові врятували дитину, яка вдавилась сирком.

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