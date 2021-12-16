У Харкові однорічна дівчинка обпеклася новорічною гірляндою

У Харкові сталася надзвичайна ситуація. Зокрема, однорічна дівчинка отримала опіки рук, коли схопилася за ввімкнену гірлянду.

Так, інцидент стався в Київському районі.

Правоохоронці встановили, що 25-річна мати перебувала вдома зі своєю однорічною дитиною. На якусь мить жінка відволіклась, а дівчинка схопилася руками за ввімкнену гірлянду та отримала опіки долонь.

Тому на матір поліцейські ювенальної превенції склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

До того ж поліцейські нагадали батькам, щоб стежили за дітьми. Також важливо пильнувати, аби діти не торкалися увімкнених гірлянд та не гралися під ялинкою.

Перша допомога при опіках: