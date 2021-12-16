У Харкові однорічна дівчинка обпеклася новорічною гірляндою
У Харкові сталася надзвичайна ситуація. Зокрема, однорічна дівчинка отримала опіки рук, коли схопилася за ввімкнену гірлянду.
Про це повідомляє Харківське районне управління поліції №1.
Так, інцидент стався в Київському районі.
Правоохоронці встановили, що 25-річна мати перебувала вдома зі своєю однорічною дитиною. На якусь мить жінка відволіклась, а дівчинка схопилася руками за ввімкнену гірлянду та отримала опіки долонь.
Тому на матір поліцейські ювенальної превенції склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
До того ж поліцейські нагадали батькам, щоб стежили за дітьми. Також важливо пильнувати, аби діти не торкалися увімкнених гірлянд та не гралися під ялинкою.
Перша допомога при опіках:
- Припинити вплив фактора, що травмує;
- Охолодження опікової поверхні (вода), асептичні пов'язки на рану;
- Раннє адекватне знеболювання (парацетамол, ібупрофен за віком дитини);
- Госпіталізація дитини в медичний заклад.
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