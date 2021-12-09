У Львові врятували дитину, яка вдавилась сирком: як діяти у таких випадках

У Львові врятували дитину, яка вдавилася їжею. Лікарі швидко зреагували на виклик і дорогою надавали рекомендації матері про те, що робити, аби дитина не задихнулась.

Про інцидент розповіли на сторінці Львівського Обласного Центру Екстреної Медичної Допомоги та Медицини у Facebook .

Так, зазначається, що дитина їла сирок, запивала водою з пляшечки та вдавилась.

"Дорогою ми зателефонували до мами й керували її діями. Саме тому на момент нашого приїзду небезпека минула – дитя уже відкашлювало їжу й добре дихало", - розповів лікар з медицини невідкладних станів ПС 4 Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги Назарій Глова.

Зокрема, лікарі розповіли, що маму була в паніці, однак все одно зуміла правильно надати медичну допомогу дитині.

Медики радять пройти батькам курси з надання невідкладної допомоги дорослим та дітям.

У Львівській області лікарі врятували дитину, яка вдавилась сирком (facebook.com/emergency.lviv)

Окрім того, медики кажуть, що дітям потрібно купувати іграшки, які відповідають їхньому віку.

Якщо дитина подавилася водичкою або молоком, вона починає сильно кашляти (захлинатися кашлем, шумно дихає) потрібно повернути її до себе спиною, обійняти однією рукою, одночасно натискаючи їй же на область шлунка, нахилити малюка вперед і поплескати по спинці.