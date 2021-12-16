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В Харькове годовалая девочка обожглась новогодней гирляндой

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Харьков, Четверг 16 декабря 2021 16:28
В Харькове годовалая девочка обожглась новогодней гирляндой В Харькове девушка гирляндой получила ожоги рук (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Харькове произошла чрезвычайная ситуация. В частности, годовалая девочка получила ожоги рук, когда схватилась за включенную гирлянду.

Об этом сообщает Харьковское районное управление полиции №1.

Так, инцидент произошел в Киевском районе.

Правоохранители установили, что 25-летняя мать находилась дома со своим годовалым ребенком. На какое-то мгновение женщина отвлеклась, а девочка схватилась руками за включенную гирлянду и получила ожоги ладоней.

Поэтому на мать полицейские ювенальной превенции составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, что их заменяют, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

К тому же полицейские напомнили родителям, чтобы следили за детьми. Также важно следить, чтобы дети не касались включенных гирлянд и не играли под елкой.

Первая помощь при ожогах:

  • Прекратить воздействие травмирующего фактора;
  • Охлаждение ожоговой поверхности (вода), асептические повязки на рану;
  • Раннее адекватное обезболивание (парацетамол, ибупрофен по возрасту ребенка);
  • Госпитализация ребенка в медицинское учреждение.

Ранее мы сообщали, что под Полтавой трагически погибла маленькая девочка, пока ее мама бегала в магазин. Отмечается, что мама полуторагодовалой девочки выбежала в магазин рядом, а в ее отсутствие в доме произошел пожар.

Также мы писали, что во Львове спасли ребенка, подавившегося сырком.

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