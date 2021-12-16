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Під Полтавою трагічно загинула маленька дитина: мама вибігла в магазин

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Лубни, Полтавська область, Четвер 16 грудня 2021 11:29
Під Полтавою трагічно загинула маленька дитина: мама вибігла в магазин Під Полтавою загинула маленька дівчинка (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У місті Лубни Полтавської області сталася страшна трагедія. Мама півторарічної дівчинки вибігла в магазин поруч, а в її відсутність в будинку сталася пожежа.

Деталі розповіла прессекретар Служби порятунку Світлана Рибалко в коментарі для "Суспільне".

Трагедія сталася 15 грудня по вулиці Кам'янопотоцькій. Пізно ввечері 31-річна мама вибігла в магазин недалеко від будинку.

Імовірно в цей час півторарічна дівчинка вже спала.

Жінка повернулася близько 22:00 і побачила задимлення. Вона разом з сусідкою кинулася в будинок, щоб відшукати дівчинку в кімнаті та врятувати, але їм це не вдалося. На місце події викликали службу порятунку.

Рятувальники знайшли дівчинку на підлозі біля дверей. Медики проводили реанімаційні дії, але, на жаль, врятувати дитину їм не вдалося. Малятко загинуло.

Мама загиблої дитини отруїлася продуктами горіння і її екстрено госпіталізували в місцеву лікарню.Gorenje.

За словами заступника головного лікаря Лубенської лікарні, стан жінки оцінюється як середньотяжкий.

Тіло загиблої дитини відправлено на судмедекспертизу для встановлення причини смерті.

На цей момент проводяться слідчі дії та з'ясовуються всі обставини трагедії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що під Черкасами у горе-матері померло немовля і винними називають соціальні служби.

А також ми розповідали про те, що у Львівській області батько відлупив маленького сина ременем і потрапив під суд.

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