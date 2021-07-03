У Дніпрі чоловік купив хліб з мочалкою всередині: фото "сюрпризу"

У Дніпрі місцевий житель купив в одному з магазинів хліб, в якому виявив мочалку для миття посуду.

Так, невідомо, коли саме це сталося і в якому магазині було куплено хліб. На фото видно, що це хліб "Петриківський" нарізаний.

"Як вам такий хліб із мочалкою всередині? Смачного", – йдеться в пості.