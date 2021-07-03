У Дніпрі чоловік купив хліб з мочалкою всередині: фото "сюрпризу"
Фото: у Дніпрі в хлібі знайшли мочалку (pexels)
У Дніпрі місцевий житель купив в одному з магазинів хліб, в якому виявив мочалку для миття посуду.
Фото опублікували в Telegram-каналі "Х**вий Дніпро".
Так, невідомо, коли саме це сталося і в якому магазині було куплено хліб. На фото видно, що це хліб "Петриківський" нарізаний.
"Як вам такий хліб із мочалкою всередині? Смачного", – йдеться в пості.
Фото: в Дніпрі у хлібі знайшли мочалку (t.me/hyevuy_dnepr)
У мережі користувачі з іронією відреагували на такий продукт. Також вони пишуть, що, мабуть, мочалку випадково залишили на деку або у формі, де замішують тісто.
- Це подарунок від заводу. З найкращими, так би мовити
- Поїв, і відразу за собою прибрав. Заради вашої ж зручності
- Щоб туди мочалка потрапила і залишилася ціла це треба бути дуже везучим. Так що мені здається це підстава просто і все
- Я працював на цьому хлібозаводі і на жаль подібна ситуація може бути цілком реальною.
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