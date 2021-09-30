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Тіктокери-невдахи заради відео викрали людину у Львові: тепер блогерам доведеться поплатитися

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Львів, Четвер 30 вересня 2021 16:38
Тіктокери-невдахи заради відео викрали людину у Львові: тепер блогерам доведеться поплатитися Тіктокери у Львові викрали людину (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Львові тіктокери серед білого дня силоміць посадили дівчину в автомобіль і зникли в невідомому напрямку. Поліцейські ввели спецоперацію "Перехоплення".

Про це пише Zaxid.net.

Так, інцидент стався на проспекті Свободи у Львові. Зокрема, два хлопці в балаклавах напали на дівчину і силою заштовхали її в автомобіль Mercedes, а потім зникли.

У поліцію зателефонували свідки викрадення. Правоохоронці у місті ввели план "Перехоплення". Однак, коли авто з "викрадачами" знайшли, то виявилося, що все це був пранк, який вони знімали для соцмережі.

@andriy.gavryliv

Викрадення людини у центрі міста##львів

оригінальний звук - andriy.gavryliv

Як розповіла речниця ГУ Нацполіції у Львівській області Світлана Добровольска, надійшло повідомлення про те, що на проспекті Свободи силоміць заштовхали в автомобіль дівчину і втекли у невідомому напрямку.

"Звичайно поліцейські ввели спецоперацію, розпочався розшук. Патрульні поліцейські виявили водія і зупинили його", — розповіли в пресслужбі Нацполіції області.

Водночас на чотирьох молодих людей, дівчину і трьох хлопців віком до 27 років, склали адмінпротоколи за статтею про дрібне хуліганство. Тепер їм загрожує штраф 119 гривень або громадські роботи.

Раніше ми повідомляли, що у Києві тіктокер на відео розтрощив узятий напрокат електросамокат.

Також ми писали, що через новий небезпечний челендж у TikTok дитина опинилася в лікарні.

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блогер TikTok
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