Харків посилює карантин: чи закриють метро, всі обмеження і заборони

Харків і область потрапили в "червону" зону карантину . Обмеження, пов'язані з цим будуть встановлені в місті з 00:00 неділі, 11 квітня.

Які заборони вводяться в місті, що буде з метро, школами та садочками - читайте нижче в матеріалі.

Що буде заборонено в Харкові з 11 квітня

відвідування навчальних закладів, крім дошкільних (дитячих садів), спеціалізованих закладів та учнів 1-4 класів установ загальної середньої освіти;

робота установ культури, зокрема, театрів і кінотеатрів;

прийом відвідувачів у закладах громадського харчування (тільки - на винос);

діяльність непродовольчих ринків та магазинів.

При цьому дозволяється робота магазинів і супермаркетів, в яких 60% складають продовольчі товари.

Міський транспорт продовжить роботу з 50%-ною наповнюваністю.

Що буде з метрополітеном

Попри червону зону, Харківський метрополітен продовжить працювати, але протиепідеміологічні заходи все ж посилять.

"У зв'язку зі збільшенням в місті хворих на COVID-19, карантинні обмеження в транспорті, починаючи з метро, будуть посилені, але метро, яке перевозить 200 тис. пасажирів на добу, ми закривати не будемо і не збираємося. Місто як жило, так і повинно жити", - сказав секретар Харківської міської ради Ігор Терехов.

Чиновник закликав керівництво метрополітену змінити графік, скоротивши інтервал, щоб на станціях не було скупчення.

А керівництво поліції Терехов попросив більш жорстко контролювати дотримання масочного режиму в транспорті.

Поїзди Укрзалізниці курсуватимуть без змін

Санкції "червоної" зони не поширюються на поїзди Укрзалізниці, які курсуватимуть без змін ще протягом тижня, висадка і посадка пасажирів також не буде обмежуватися.

"Поїзди далекого прямування на Харківщині курсуватимуть без змін, а продаж квитків і висадка/посадка пасажирів не будуть обмежуватися. Про введення обмежень і їх характер УЗ повідомить додатково", - повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.