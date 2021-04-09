У метро Києва заявили про важливі нововведення через локдаун: подробиці

У Метро Києва через локдаун і зміну пасажиропотоку заявили про важливі зміни. Вони стосуються графіка руху, який вже був переглянутий і це ще не остаточні зміни.

Повідомляється, що через низький пасажиропотік частота прибуття поїздів була змінена з 1 хвилини 30 секунд до 2 хвилин.

Справа в тому, що метрополітен у звичайні дні перевозить близько мільйона пасажирів, а за перші два дні локдауна в Києві ця цифра дорівнювала 152 тисяч (5 квітня) і 210 тисяч (6 квітня). А ось в 2019-му році підземка взагалі перевозила 1,5 млн пасажирів.



"Також у найближчі дні в підземці будуть аналізувати пасажиропотік і будуть визначати новий графік руху, бо з кожним днем через збільшення виданих перепусток зростає і пасажиропотік", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що з 5 по 16 квітня проїзд у метро здійснюється тільки за спеціальними перепустками. Документ пред'являється разом із службовим посвідченням.

Тим часом Київський метрополітен закрив ряд вестибюлів. Якими входами і виходами в підземку не можна буде скористатися, дивіться за посиланням тут.