ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У метро Києва заявили про важливі нововведення через локдаун: подробиці

Новость на русском → Київ, П'ятниця 09 квітня 2021 15:37
У метро Києва заявили про важливі нововведення через локдаун: подробиці Фото: Метро Києва через локдаун чекають зміни (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

У Метро Києва через локдаун і зміну пасажиропотоку заявили про важливі зміни. Вони стосуються графіка руху, який вже був переглянутий і це ще не остаточні зміни.

Про зміни в підземці поінформували в Telegram Коронавірус Інфо.

Повідомляється, що через низький пасажиропотік частота прибуття поїздів була змінена з 1 хвилини 30 секунд до 2 хвилин.

Справа в тому, що метрополітен у звичайні дні перевозить близько мільйона пасажирів, а за перші два дні локдауна в Києві ця цифра дорівнювала 152 тисяч (5 квітня) і 210 тисяч (6 квітня). А ось в 2019-му році підземка взагалі перевозила 1,5 млн пасажирів.

"Також у найближчі дні в підземці будуть аналізувати пасажиропотік і будуть визначати новий графік руху, бо з кожним днем через збільшення виданих перепусток зростає і пасажиропотік", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що з 5 по 16 квітня проїзд у метро здійснюється тільки за спеціальними перепустками. Документ пред'являється разом із службовим посвідченням.

Тим часом Київський метрополітен закрив ряд вестибюлів. Якими входами і виходами в підземку не можна буде скористатися, дивіться за посиланням тут.

Раніше ми публікували фото і відео з київської підземки, на яких видно, що пасажирів у метро суттєво не додалося. Метро залишається майже безлюдним навіть у піковий ранковий час.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя метро
LITE
Стало відомо, як Гаррі і Меган Маркл відреагували на смерть принца Філіпа
Стало відомо, як Гаррі і Меган Маркл відреагували на смерть принца Філіпа