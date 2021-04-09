Харьков ужесточает карантин: закроют ли метро, все ограничения и запреты
Харьков и область попали в "красную" зону карантина. Ограничения, связанные с этим будут установлены в городе с 00:00 воскресенья, 11 апреля.
Какие запреты вводятся в городе, что будет с метро, школами и садиками - читайте ниже в материале.
Что будет запрещено в Харькове с 11 апреля
- посещение учебных заведений, кроме дошкольных (детских садов), специализированных заведений и учащихся 1-4 классов учреждений общего среднего образования;
- работа учреждений культуры, в частности, театров и кинотеатров;
- прием посетителей в заведениях общественного питания (только - на вынос);
- деятельность непродовольственных рынков и магазинов.
При этом разрешается работа магазинов и супермаркетов, в которых 60% составляют продовольственные товары.
Городской транспорт продолжит работу с 50%-ной наполняемостью.
Что будет с метрополитеном
Несмотря на красную зону, Харьковский метрополитен продолжит работать, но противоэпидемиологические меры все же усилят.
"В связи с увеличением в городе больных COVID-19, карантинные ограничения в транспорте, начиная с метро, будут усилены, но метро, которое перевозит 200 тыс. пассажиров в сутки, мы закрывать не будем и не собираемся. Город как жил, так и должен жить", - сказал секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.
Чиновник призвал руководство метрополитена изменить график, сократив интервал, чтобы на станциях не было скопления.
А руководство полиции Терехов попросил более жестко контролировать соблюдение масочного режима в транспорте.
Поезда Укрзализныци будут курсировать без измений
Санкции "красной" зоны не распространятся на поезда Укрзализныци, которые будут курсировать без изменений в течение еще недели, высадка и посадка пассажиров также не будет ограничиваться.
"Поезда дальнего следования на Харьковщине будут курсировать без изменений, а продажи билетов и высадка/посадка пассажиров не будут ограничиваться. О введении ограничений и их характере УЗ сообщит дополнительно", - сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Отметим, что Киев закрылся на карантин с более жесткими ограничениями с 5 по 16 апреля. В столице не работают школы, детские сады, а транспорт перевозит пассажиров только по специальным пропускам. Недавно в метро заявили про нововведения, которые произойдут из-за локдауна.