Дочь Мозговой обручилась со своей девушкой: трогательное признание и фото необычного кольца

В своем блоге она опубликовала фото с возлюбленной и продемонстрировала необычное кольцо с жемчугом.

"Принимаем поздравления", - отметила Зоя Мозговая.

Зоя Мозговая выходит замуж (фото: instagram.com/matatatahakuna)

Также она поделилась счастливым видео со своей возлюбленной и написала трогательный пост.

"We Said "YES" (Мы сказали: "Да" - ред.), - отметила она в своей публикации на английском языке.

Судя по всему, именно Зоя подарила своей девушке кольцо и сделала предложение.

"Иногда путь к другому человеку - это на самом деле путь назад к самому себе. До тех уголков внутри, которые очень давно были закрыты, в страхе забыты", - призналась она.

Также 31-летняя Зоя призналась, что не верила, что снова сможет кому-то доверять.

"На этом берегу, под открытым небом Гоа, я сделала шаг. Не из страха потерять. А из-за желания быть настоящей. Выбрать нас. Выбрать путь вместе", - подытожила она.

Как отреагировала Елена Мозговая

Елена Мозговая уже успела отреагировать на публикацию своей дочери. В комментарии к публикации она пожелала девушкам счастья.

"Вираж! Будьте счастливы", - отметила продюсер.

В то же время Зоя тоже ответила маме.

"Любим и обнимаем", - отметила Зоя Мозговая.

Зоя Мозговая со своей девушкой (фото: instagram.com/matatatahakuna)

Что известно про личную жизнь Зои Мозговой

Старшая дочь Мозговой публично сделала каминг-аут и рассказала о своей ориентации в июле 2024 года. На тот момент девушка уже была год в отношениях.

"Я чувствую внутреннее открытое пространство, чтобы разделить большую радость жизни и сделать каминг-аут. Мое сердце наполнено любовью, спасибо тебе за этот год и ощущение дома внутри. За чудесную жизнь, нашу семью, помощь и поддержку в важнейшем путешествии жизни во внутренний мир", - написала тогда Зоя.

Ее избранницу зовут Юлия, у нее есть дочери-близнецы от предыдущих отношений.

Елена Мозговая поддержала старшую дочь после каминг-аута и посоветовала не обращать внимание на хейтеров.

А вот известный певец Александр Пономарев, который в свое время удочерил Зою, неоднозначно отреагировал на выбор дочери. Он отметил, что для него это "не очень комфортная история".

Старшая дочь Мозговой (фото: instagram.com/matatatahakuna)

Напомним, Зоя - дочь Елены Мозговой от мужчины по имени Дмитрий. Их отношения были непростыми, и пара решила разойтись, так им лучше удавалось вести бизнес и дружить.

Однако затем Елена узнала, что беременна. Продюсер решила оставить ребенка и попробовать сохранить отношения с мужчиной, однако скоро они разошлись. Когда Зое было 4 года, ее отца убили.

Вскоре Мозговая начала жить с Александром Пономаревым, который вырастил Зою как родную дочь.