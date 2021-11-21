Дні ангела в грудні 2021: як правильно назвати дитину і кого потрібно привітати

З давніх часів було заведено давати дітям імена відповідно до дати у Святцях. Це обіцяє дитині щастя і заступництво святого, в чий день він народився.

Грудень багатий на святкові події й в останньому місяці року за церковним календарем багато великих світлих свят.

Хто святкуватиме День ангела в грудні і як правильно назвати новонародженого – читайте в матеріалі нижче.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з'явився календар на новорічні свята і Різдво у 2022 році.

А також розповідали про те, коли починається Різдвяний піст.