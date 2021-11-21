Дні ангела в грудні 2021: як правильно назвати дитину і кого потрібно привітати
Грудень багатий на святкові події й в останньому місяці року за церковним календарем багато великих світлих свят.
З давніх часів було заведено давати дітям імена відповідно до дати у Святцях. Це обіцяє дитині щастя і заступництво святого, в чий день він народився.
Хто святкуватиме День ангела в грудні і як правильно назвати новонародженого – читайте в матеріалі нижче.
1 грудня - Микола, Платон, Роман
2 грудня - Олександр, Валентин, Геннадій, Денис, Дмитро, Іван, Костянтин, Леонід, Михайло, Петро, Семен, Сергій, Тимофій, Федір, Яків
3 грудня - Олександр, Олексій, Анатолій, Анна, Арсеній, Василь, Володимир, Григорій, Іван, Макар, Микола, Тетяна
4 грудня - Олександр, Марія
5 грудня - Олексій, Афанасій, Борис, Василь, Володимир, Іван, Ілля, Максим, Марк, Михайло, Павло, Петро, Сава, Федір
6 грудня - Олександр, Олексій, Борис, Григорій, Іван, Макар
7 грудня - Олександр, Олексій, Анісья, Григорій, Євген, Катерина, Іван, Марк, Михайло
8 грудня - Олександр, Андрій, Василь, Віктор, Григорій, Дмитро, Іван, Микола, Павло, Петро, Семен, Ярослав
9 грудня - Василь, Георгій, Данило, Іван, Ілля, Михайло, Назар, Микола, Петро, Тихон, Юліан, Яків
10 грудня - Олексій, Андрій, Борис, Василь, Володимир, Всеволод, Гавриїл, Дмитро, Іван, Микола, Роман, Сергій
11 грудня - Олексій, Андрій, Анна, Василь, Григорій, Данило, Іван, Костянтин, Микола, Павло, Петро, Сергій, Степан, Тимофій
12 грудня - Валеріан, Данило, Денис, Іван, Микола, Сергій
13 грудня - Андрій, Іван, Ян
14 грудня - Антон, Дмитро
15 грудня - Андрій, Антоніна, Борис, Віра, Володимир, Дмитро, Іван, Кирило, Костянтин, Маргарита, Марія, Матвій, Мойсей, Микола, Павло, Сергій, Степан, Тамара, Федір
16 грудня - Андрій, Гавриїл, Георгій, Іван, Микола, Сава, Федір
17 грудня - Олександр, Олексій, Анастасія, Варвара, Василь, Геннадій, Дмитро, Катерина, Іван, Кіра, Микола, Юлія
18 грудня - Геннадій, Захар, Ілля, Сава, Сергій
19 грудня - Максим, Микола
20 грудня - Антон, Василь, Григорій, Іван, Ігнатій, Лев, Михайло, Никифор, Ніл, Павло, Петро, Сергій
21 грудня - Анфіса, Кирило
22 грудня - Олександр, Анна, Василь, Володимир, Софрон, Степан
23 грудня - Олександр, Олександра, Олексій, Анатолій, Ангеліна, Анна, Григорій, Євген, Іван, Костянтин, Михайло, Микола, Петро, Сергій, Степан, Тетяна
24 грудня - Данило, Іван, Лука, Микола, Петро
25 грудня - Олександр
26 грудня - Олександр, Олексій, Аркадій, Арсеній, Василь, Володимир, Григорій, Євген, Омелян, Іван, Микола, Яків
27 грудня - Микола, Філімон
28 грудня - Олександр, Василь, Іларіон, Іона, Павло, Степан, Сусанна, Трифон
29 грудня - Олександр, Аркадій, Володимир, Ілля, Макар, Микола, Павло, Петро, Семен, Софія
30 грудня - Олександр, Данило, Денис, Іван, Микита, Микола, Петро, Сергій, Степан
31 грудня - Віра, Віктор, Володимир, Зоя, Іван, Ілля, Марк, Михайло, Микола, Семен, Сергій
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з'явився календар на новорічні свята і Різдво у 2022 році.
А також розповідали про те, коли починається Різдвяний піст.