З'явився календар церковних свят і постів в грудні 2021: нас чекає багато важливих дат

У грудні 2021 нас чекає дуже багато важливих церковних свят, головним з них звичайно ж стане Різдво Христове за юліанським календарем, яке ми відзначимо 25-го числа. Також весь грудень триватиме суворий Різдвяний піст, початок якого - 28 листопада.

Які важливі і цікаві дати нас чекають - читайте нижче в матеріалі Styler .

Найважливіші церковні свята в грудні 2021 року

4 грудня - Введення в храм Пресвятої Богородиці

7 грудня - Великомучениці Катерини

10 грудня - святкування ікони Божої Матері, іменованої Знамення

13 Грудня - Апостола Андрія Первозванного

17 грудня - Великомучениці Варвари

18 грудня - Преподобного Сави Освяченого

19 грудня - день Миколи Чудотворця

22 грудня - зачаття праведною Ганною Пресвятої Богородиці

25 грудня - Різдво Христове за юліанським календарем

У грудні нас чекають додаткові вихідні

Оскільки Різдво за юліанським календарем є державним святом, то з 25 по 27 грудня нас чекають три вихідних поспіль. Адже 25-те число випадає на суботу, і відповідно, понеділок також буде неробочим днем.

Весь грудень триватиме піст

Різдвяний піст розпочнеться з 28 листопада 2021 року і триватиме до Святвечора, 6 січня 2022 року.

Всього нас чекає сорок днів, в які потрібно дотримуватися пісної дієти, відмовившись від м'ясного, яєць, молочного.