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З'явився календар церковних свят і постів в грудні 2021: нас чекає багато важливих дат

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Субота 20 листопада 2021 07:38
З'явився календар церковних свят і постів в грудні 2021: нас чекає багато важливих дат Колаж РБК-Україна: З'явився календар церковних свят і постів у грудні 2021
Автор: Світлана Мащенко

У грудні 2021 нас чекає дуже багато важливих церковних свят, головним з них звичайно ж стане Різдво Христове за юліанським календарем, яке ми відзначимо 25-го числа. Також весь грудень триватиме суворий Різдвяний піст, початок якого - 28 листопада.

Які важливі і цікаві дати нас чекають - читайте нижче в матеріалі Styler.

Найважливіші церковні свята в грудні 2021 року

  • 4 грудня - Введення в храм Пресвятої Богородиці
  • 7 грудня - Великомучениці Катерини
  • 10 грудня - святкування ікони Божої Матері, іменованої Знамення
  • 13 Грудня - Апостола Андрія Первозванного
  • 17 грудня - Великомучениці Варвари
  • 18 грудня - Преподобного Сави Освяченого
  • 19 грудня - день Миколи Чудотворця
  • 22 грудня - зачаття праведною Ганною Пресвятої Богородиці
  • 25 грудня - Різдво Христове за юліанським календарем

У грудні нас чекають додаткові вихідні

Оскільки Різдво за юліанським календарем є державним святом, то з 25 по 27 грудня нас чекають три вихідних поспіль. Адже 25-те число випадає на суботу, і відповідно, понеділок також буде неробочим днем.

Весь грудень триватиме піст

Різдвяний піст розпочнеться з 28 листопада 2021 року і триватиме до Святвечора, 6 січня 2022 року.

Всього нас чекає сорок днів, в які потрібно дотримуватися пісної дієти, відмовившись від м'ясного, яєць, молочного.

Раніше ми писали, що крім обмежень в харчуванні не можна робити під час Різдвяного посту.

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