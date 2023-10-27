Известный европейский бренд заходит в Украину. Сравниваем цены на одежду

На днях стало известно, что на Украине в 2024 году появится новая сеть магазинов женской одежды. Европейский бренд из Польши Greenpoint откроет 20 франчайзинговых магазинов в разных городах страны. Эксклюзивным агентом и партнером этого бренда в Украине станет компания Retail&Development Advisor (RDA).

Что известно об этом бренде, кому он станет конкурентом и какие цены на одежду в магазинах Greenpoint, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Что известно о Greenpoint в Украине

Украина станет первым зарубежным рынком с физическими магазинами польского бренда. У этой компании достаточно большой интернет-магазин и много точек в Польше. Решение о выходе на украинский рынок компания приняла на основе весомого фактора - польские бренды и онлайн-платформы пользуются хорошим спросом в Украине.

Сейчас Greenpoint ориентируется на развитие в Киеве и в западных регионах Украины. Но в общей сложности в будущем будут открываться магазины в населенных пунктах от 30 тысяч населения.

Польский модный бренд Greenpoint занимается производством и проектированием женской одежды уже более 30 лет. В настоящее время в Польше насчитывается более 200 торговых точек.

Также этот бренд представлен в других странах ЕС - в Словакии, Румынии, Литве, Чехии, Венгрии, Австрии, Нидерландах, Болгарии, Италии, Испании и Хорватии. В других странах продажи проходят через партнерские маркетплейсы.

Целевая аудитория - женщины в возрастной категории 30+, предпочитающие классические, сдержанные и универсальные фасоны. Все вещи в четырех стилях одежды: casual, business casual, sport и nightwear. Новые коллекции компания выпускает дважды в год.

По мнению RDA, с учетом ассортимента, ценовой категории и формата конкурентами Greenpoint в Украине станут следующие бренды: Vovk, Must Have, Orsay.

Сколько стоит одежда Greenpoint и как цены отличаются от украинских брендов

Мы сравнили ассортимент и цены в магазине Greenpoint и ближайших конкурентов этой компании.

Во-первых, у польского производителя значительно больший ассортимент одежды как по отдельным позициям, так и в общем. Цены колеблются - есть одежда, которая стоит значительно дешевле украинской, а есть такая, которая почти сравнялась в цене.

Цены на одежду Greenpoint в Украине пока неизвестны, поэтому мы опирались на те, которые есть в польском интернет-магазине.

Футболки

Самые дешевые футболки у Greenpoint - от, 19,99 злотого (около 172 грн). Средняя цена - 30-40 злотых (260-345 грн). В онлайн магазине часто бывают распродажи.

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Самые дешевые футболки Vovk - от 315 гривен и это цена акции. Средняя цена футболки этого бренда - от 490 гривен.

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Футболки Must Have значительно дороже - стартуют от 599 гривен. Простая белая базовая футболка - 999 гривен.

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Кардиганы

Самые дешевые кардиганы польского бренда - 79 злотых (от 683 грн). Есть и значительно более дорогие, "элегантские" - от 119 злотых (1029 грн).

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Кардиганы от Vovk - от 1490 до 1690 гривен.

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Цена кардиганов Must Have значительно выше - от 2399 до 3999 гривен.

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Куртки

Теплая зимняя курточка от польского производителя в среднем - от 199 злотых (1720 грн). Конечно, есть и более дорогие варианты - от 349 злотых (3018 грн).

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Теплую курточку от украинского производителя Vovk самую дешевую мы нашли от 3390 грн. На акции можно найти изделия прошедших коллекций по цене от 2334 грн.

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Must Have в этой позиции снова оказался самым дорогим. Жилет с утеплением - от 3299 грн. Теплое зимнее пальто - от 4999 грн.

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Джинсы

У Greenpoint средняя цена джинсов от 69,99 до 99,99 (от 605 до 865 грн). Отметим, что в этой группе - 98 позиций разного кроя, фасона, стиля и даже цвета.

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В Vovk мы нашли всего пять моделей с ценой 1890 - 1990 грн.

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У Must Have выбор немного лучше, но самые дешевые джинсы - от 2999 грн.

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