Когда Zara, H&M, IKEA заработают в Украине. Правда и слухи о возвращении брендов

Когда Zara вернется в Украину? Когда возобновят работу H&M, IKEA и другие мировые бренды, не работающие с 24 февраля? Эти вопросы волнуют многих украинцев, привыкших скупаться в вышеперечисленных магазинах.

При подготовке материала были использованы источники: сайт Inditex Group, сайт Zara.com, статья Forbes.ua "Возвращение гиганта. Производитель Zara, Bershka, Pull&Bear в ожидании того, чтобы возобновить работу в Украине. Когда это может произойти", сайт Нm.com, сайт Нmgroup.com, сайт IKEA.

РБК-Украина (Styler) рассказывает все слухи и правду о возвращении мировых брендов в Киев, Львов и другие города.

Inditex Group

Inditex Group - один из крупнейших международных ритейлеров одежды. К этой испанской компании относятся популярные среди украинцев бренды Zara, Bershka, Massimo Dutti, Pull&Bear, Oysho и другие.

После полномасштабного вторжения в РФ магазины этих брендов на территории Украины были закрыты. Однако большинство украинцев с нетерпением ждут их открытия.

На официальном сайте Zara напоминают, что внимательно следят за ситуацией в Украине.

"Нашим приоритетом является защита наших работников и их семей. Мы поддерживаем всех, кто пострадал от этой ситуации", - подчеркивают в сообщении.

Отмечается, что онлайн-заказы - временно недоступны, а стационарные магазины - остаются закрытыми.

Скриншот (zara.com/ua)

Несколько ранее глава Украинского совета торговых центров (УСТЦ) Максим Гаврюшин, который общается с головным офисом Inditex, рассказывал, что "украинская команда Inditex ежемесячно обсуждает с центральным офисом возможность возвращения в Украину и ждет, когда им предоставят возможность открыться".

В то же время, его прогнозы относительно вероятного открытия Zara в августе-ноябре текущего пока не подтверждаются.

По мнению ведущего эксперта в области торговой недвижимости Игоря Заболоцкого, "положительными факторами для возвращения ритейлера могут быть удачное контрнаступление ВСУ и снижение интенсивности и опасности обстрелов, по меньшей мере, для центра и запада Украины".

H&M Group

Шведский бренд одежды и косметики H&M с началом войны в Украине также закрыл все свои магазины и упразднил возможность заказа товаров онлайн.

На сайте H&M отмечается: "В связи с военным положением наши магазины закрыты до последующего сообщения".

Скриншот (hm.com/ua)

В то же время в пресс-релизе компании отмечается, что H&M Group может возобновить работу магазинов в Украине уже в скором времени.

Уточняется, что компания вела тесный диалог с партнерами и властями, и теперь планирует постепенно возобновить работу большинства своих магазинов в Украине с ноября 2023 года.

"H&M Group поддерживает контакты с местными заинтересованными сторонами с точки зрения того, как лучше поддержать страну и местные общины, стремящиеся к восстановлению. В дополнение к предварительным пожертвованиям в поддержку людей в Украине компания будет сотрудничать с организациями на местах и будет участвовать в программах помощи и восстановление", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "готовятся к повторному открытию большинство магазинов H&M, где это возможно", ведь "безопасность коллег и клиентов всегда будет на первом месте".

IKEA

Транснациональная корпорация IKEA (разрабатывает и реализует быстросборную мебель, кухонную технику и аксессуары для дома), также приостановила свою деятельность на территории Украины на фоне войны с РФ.

"Наша деятельность приостановлена, пока не будет решено, что мы можем предложить безопасное и надежное рабочее место для наших сотрудников и клиентов", - говорится на сайте компании.

Отмечается, что все нереализованные заказы будут отменены и гражданам "будут полностью возвращены средства как можно скорее".

Скриншот (ikea.com/ru)

Кроме того, в IKEA подчеркнули, что верят в силу единства и стремятся превратить личное соболезнование в конкретные действия.

"Руководствуясь нашими гуманистическими ценностями, мы всегда ставим людей на первое место. Всем пострадавшим коллегам была предоставлена поддержка и возможности для стабильного трудоустройства и финансовой обеспеченности до конца текущего финансового года. Мы также создали Фонд солидарности для поддержки коллег из Украины, нуждающихся в дополнительной помощи", - говорится в сообщении.

В компании также рассказали, что продолжают активно сотрудничать со своими партнерами (Красный Крест, УВКБ ООН, организацией Save the Children и меньшими местными неправительственными организациями).

"Вместе с ними IKEA запустила несколько инициатив для поддержки вынужденно перемещенных лиц в наиболее пострадавших регионах Украины", - подытожили на сайте корпорации.

В то же время, ни слова о вероятном открытии магазинов в Украине от официальных лиц пока нет. Вероятно, руководство компании, как и множество других иностранцев, выжидает и наблюдает за ситуацией в нашем государстве.