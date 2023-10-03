Андре Тан рассказал об особенностях стиля Old Money, который сейчас в тренде

Стиль Old Money стал очень популярен за последнее время, но все ли знают, его тонкости и особенности? В общем доступе лишь информация о том, что этот стиль более классический и спокойный.

РБК-Украина (проект Styler) опираясь на пост украинского модельера в Instagram рассказывает, что представляет собой стиль Old Money и какие особенности он имеет.

Что такое Old Money

Это модное направление, которое является очень сдержанным и спокойным. Old Money считается немного аристократическим, поэтому ярких цветов он не предполагает - лишь глубокие пастельные оттенки.

Большие или просто очень видимые этикетки от брендов также не приветствуются в Old Money, поскольку это аристократический стиль - он не должен хвастаться ценниками и брендами.

В Old Money есть место только классике, никаких элементов по другому направлению и близко с ним быть не должно.

Как пишет в своем посте Андре Тан - ключевую роль в стиле Old Money играет качественная ткань. Твид, кашемир, шерсть - отличный выбор. А принт может быть, но минималистичный. К примеру, полоска или горох.

Стиль Old Money (фото: pinterest)

Правила создания образов в стиле Old Money

Первым правилом для удачного образа является выбор цвета. Андре Тан советует выбирать пастельные оттенки, поскольку они сделают ваш образ роскошным. А вот смешивать много цветов нельзя, ведь это противоречит правилам стиля.

Правило второе - стоит убрать из своего гардероба детализацию и фасон одежды оверсайз. Это не является частью стиля Old Money, однако можно добавить мини-длину. Но в таком случае, по словам Андре Тана, выбор мини наряда должен быть уравновешен со сдержанным жакетом.

Третье правило - ключевыми игроками стиля Old Money являются классические рубашки, брюки со стрелками, футлярные платья, джемпера и жилеты из трикотажа. Следовательно, стоит научиться их выбирать.

Правило четвертое - следите за неаккуратностями на вещах, зацепки, катышки - все это обесценивает ваш образ. Модельер советует выбирать вещи из плотных тканей.

Пятое правило - выбор аксессуаров. Здесь главное не переусердствовать, помним о лаконичности. Аксессуары лучше подбирать в тон образа. Жемчужные украшения, ободки и атласные резинки для волос - помогут создать грамотный акцент для стиля Old Money.

Стиль Old Money (фото: pinterest)