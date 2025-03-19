Гвинет Пэлтроу вспомнила о своей любви с Брэдом Питтом: "Это как встречаться с принцем Уильямом"

Пэлтроу, которой сейчас 52 года, поддерживает дружеские отношения с бывшим 61-летним Брэдом Питтом.

"Он очень интригующий персонаж", - так отзывается об актере звезда.

Она не против, что люди до сих пор вспоминают их роман. В те времена Брэд и Гвинет поражали сходством стилей, чем казались обществу очень гармоничной парой. Сегодня актриса говорит, что роман с Питтом был похож на отношения с принцем Уильямом - все об этом говорят.

"Это как встречаться, не знаю, с принцем Уильямом или еще кем-то. Это всегда будет вспоминаться", - сказала Пэлтроу.

Брэд Питт и Гвинет Пэлтроу (фото: GettyImages)

Почему Питт и Пэлтроу расстались

Рассказывая об отношениях с Питтом в одном из своих предыдущих интервью в 2023-м, Гвинет призналась: это была любовь с первого взгляда. И хотя в конце концов актриса разорвала помолвку, она еще долго не могла оправиться от расставания. Между ними была глубокая связь. Причиной разрыва она назвала разницу в возрасте и собственную неготовность к замужеству.

"На тот момент это было правильным решением, но это было очень трудно. Он был на девять лет старше меня. Он знал, чего хотел, и был готов это сделать, а я была растеряна", - поделилась Гвинет.

Гвинет Пэлтроу (фото: instagram.com/gwynethpaltrow)

Каким был Брэд Питт в отношениях с Гвинет Пэлтроу

Сам Брэд всегда уважительно относился к отношениям с актрисой. Так, получая награду "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль второго плана в 1996 году за роль в фильме "Двенадцать обезьян", Питт поблагодарил Пэлтроу, назвав ее своим ангелом и любовью всей своей жизни.

Брэд также вступился за возлюбленную, когда она подверглась сексуальным домогательствам со стороны скандального Харви Вайнштейна в 22-летнем возрасте. По словам инсайдеров, на одном из мероприятий Питт "набросился" на Вайнштейна с угрозами расправы, если тот еще раз заставит его девушку чувствовать себя некомфортно.

Напомним, история любви Брэда Питта и Гвинет Пэлтроу зародилась после знакомства во время чтений для фильма "Легенды осени" 1994 года. Впоследствии они снялись вместе в триллере "Семь" в 1995 году. Они встречались в течение этого времени и обручились в декабре 1996 года, но через шесть месяцев разошлись.

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