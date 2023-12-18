7 самых ярких ролей голливудского секс-символа Брэда Питта
Брэд Питт считается одним из лучших и талантливых актеров голливуда, который имеет безумную аудиторию поклонниц и поклонников во всем мире.
РБК-Украина (проект Styler) создало собственный список самых ярких ролей Брэда Питта и охотно делится им с вами.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Кинориум.
Однажды в Голливуде
Фильм показывает атмосферу Голливуда в конце 60-х годов. Тогда были сняты классические киношедевры, которые изучаются сейчас во многих киношколах. Перед зрителями предстают два "проводника" в этот золотой мир Рика Далтон и его дублера Клифф Бут.
Лучшие роли Брэда Питта (фото: Кинориум)
Вавилон
Картина позволяет проникнуть в Лос-Анджелес 1920-х годов. Фильм об огромных амбициях и чрезмерной разрешении расскажет о взлетах и падениях в эпоху декаданса и разврата в раннем Голливуде.
Лучшие роли Брэда Питта (фото: Кинориум)
Скоростной поезд
В центре сюжета предстают пятеро наемных убийц, которых связывает одна и та же миссия, они внезапно оказываются вместе в скоростном поезде. Что это, странное совпадение или хитросплетенный план? Покажет время.
Лучшие роли Брэда Питта (фото: Кинориум)
К звездам
Это кинопутешествие откроет многие секреты, которые по-новому покажут человеческое существование и наше место в космосе. Если отец искал новые цивилизации.
Лучшие роли Брэда Питта (фото: Кинориум)
Человек, изменивший все
Фильм рассказывает историю целой команды талантливых бейсбольных игроков, нуждающихся в поддержке и в частности финансовой. Итак, главным героям придется пройти сложный путь ради успеха.
Лучшие роли Брэда Питта (фото: Кинориум)
Загадочная история Бенджамина Баттона
Очень странная история, рассказывающая о пятидесятилетнем мужчине, который вдруг начинает резко молодеть, он влюбляется в тридцатилетнюю женщину, но как могут продолжиться их отношения, если он с каждым годом становится моложе, а она стареет?
Лучшие роли Брэда Питта (фото: Кинориум)
Темная сторона солнца
Кинолента раскрывает судьбу мужчины, кожа которого не переносит света, как солнечного, так и электрического. Он ходит одет в защитное кожаное одеяние и даже не знает своего лица. Но молодая американская актриса, случайно оказавшаяся в небольшом городке на Адриатическом побережье, покоряет его сердце и вырывает его из вечной тьмы.
Лучшие роли Брэда Питта (фото: Кинориум)
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