7 самых ярких ролей голливудского секс-символа Брэда Питта

Брэд Питт считается одним из лучших и талантливых актеров голливуда, который имеет безумную аудиторию поклонниц и поклонников во всем мире.

РБК-Украина (проект Styler) создало собственный список самых ярких ролей Брэда Питта и охотно делится им с вами.

Однажды в Голливуде

Фильм показывает атмосферу Голливуда в конце 60-х годов. Тогда были сняты классические киношедевры, которые изучаются сейчас во многих киношколах. Перед зрителями предстают два "проводника" в этот золотой мир Рика Далтон и его дублера Клифф Бут.

Лучшие роли Брэда Питта (фото: Кинориум)

Вавилон

Картина позволяет проникнуть в Лос-Анджелес 1920-х годов. Фильм об огромных амбициях и чрезмерной разрешении расскажет о взлетах и падениях в эпоху декаданса и разврата в раннем Голливуде.

Лучшие роли Брэда Питта (фото: Кинориум)

Скоростной поезд

В центре сюжета предстают пятеро наемных убийц, которых связывает одна и та же миссия, они внезапно оказываются вместе в скоростном поезде. Что это, странное совпадение или хитросплетенный план? Покажет время.

Лучшие роли Брэда Питта (фото: Кинориум)

К звездам

Это кинопутешествие откроет многие секреты, которые по-новому покажут человеческое существование и наше место в космосе. Если отец искал новые цивилизации.

Лучшие роли Брэда Питта (фото: Кинориум)

Человек, изменивший все

Фильм рассказывает историю целой команды талантливых бейсбольных игроков, нуждающихся в поддержке и в частности финансовой. Итак, главным героям придется пройти сложный путь ради успеха.

Лучшие роли Брэда Питта (фото: Кинориум)

Загадочная история Бенджамина Баттона

Очень странная история, рассказывающая о пятидесятилетнем мужчине, который вдруг начинает резко молодеть, он влюбляется в тридцатилетнюю женщину, но как могут продолжиться их отношения, если он с каждым годом становится моложе, а она стареет?

Лучшие роли Брэда Питта (фото: Кинориум)

Темная сторона солнца

Кинолента раскрывает судьбу мужчины, кожа которого не переносит света, как солнечного, так и электрического. Он ходит одет в защитное кожаное одеяние и даже не знает своего лица. Но молодая американская актриса, случайно оказавшаяся в небольшом городке на Адриатическом побережье, покоряет его сердце и вырывает его из вечной тьмы.

Лучшие роли Брэда Питта (фото: Кинориум)