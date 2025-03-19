Гвінет Пелтроу пригадала своє кохання з Бредом Піттом: "Це як зустрічатися з принцом Вільямом"

Пелтроу, якій зараз 52 роки, підтримує дружні стосунки з колишнім 61-річним Бредом Піттом.

"Він дуже інтригуючий персонаж", - так відгукується про актора зірка.

Вона не проти, що люди досі згадують їхній роман. У ті часи Бред та Гвінет вражали схожістю стилей, чим здавалися суспільству дуже гармонійною парою. Сьогодні акторка каже, що роман з Піттом був схожий на стосунки з принцом Вільямом - всі про це говорять.

"Це як зустрічатися, не знаю, з принцом Вільямом чи ще кимось. Це завжди буде згадуватися", - сказала Пелтроу.

Бред Пітт та Гвінет Пелтроу (фото: GettyImages)

Чому Пітт та Пелтроу розлучилися

Розповідаючи про стосунки з Піттом в одному зі своїх попередніх інтерв'ю у 2023-му, Гвінет зізналася: це було кохання з першого погляду. І хоча зрештою акторка розірвала заручини, вона ще довго не могла оговтатися від розставання. Між ними був глибокий зв'язок. Причиною розриву вона назвала різницю у віці та власну неготовність до заміжжя.

"На той момент це було правильним рішенням, але це було дуже важко. Він був на дев'ять років старший за мене. Він знав, чого хотів, і був готовий це зробити, а я була розгублена", - поділилася Гвінет.

Гвінет Пелтроу (фото: instagram.com/gwynethpaltrow)

Яким був Бред Пітт у стосунках з Гвінет Пелтроу

Сам Бред завжди шанобливо ставився до стосунків з акторкою. Так, отримуючи нагороду "Золотий глобус" за найкращу чоловічу роль другого плану у 1996 році за роль у фільмі "Дванадцять мавп", Пітт подякував Пелтроу, назвавши її своїм ангелом і коханням усього свого життя.

Бред також заступився за кохану, коли вона зазнала сексуальних домагань з боку скандального Гарві Вайнштейна у 22-річному віці. За словами інсайдерів, на одному із заходів Пітт "накинувся" на Вайнштейна з погрозами розправи, якщо той ще раз змусить його дівчину почуватися некомфортно.

Нагадаємо, історія кохання Бреда Пітта та Гвінет Пелтроу зародилася після знайомства під час читань для фільму "Легенди осені" 1994 року. Згодом вони знялися разом у трилері "Сім" 1995 року. Вони зустрічалися протягом цього часу і заручилися в грудні 1996 року, але через шість місяців розійшлися.

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