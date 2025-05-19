Группе "Курган и Агрегат" отменили концерты в двух городах Украины: причина удивила фанов

Группа "Курган & Agregat" должна была выступить 13 июня в Ивано-Франковске на территории "Дворца Потоцких", а 15 июня - в Виннице в PIROGOV SKY. Сначала организаторы подтвердили все официально, однако незадолго до выступлений локации неожиданно отказали в проведении.

"Курган и Агрегат" запретили выступать в Виннице и Ивано-Франковске (скриншот)

"Локации резко выходят на нас и говорят: 'Мы запрещаем вам проводить концерт, потому что вы материтесь, так нельзя'. В Виннице очень интересная история. Кто-то просто настучал, что мы в прошлом году на концерте за донат на ВСУ разыгрывали песню, в которой есть мат, и нам просто запретили проводить концерт", - рассказал участник группы Амиль Насиров.

Что говорят во "Дворце Потоцких"

Работники Дворца сразу заявили, что к решению не причастны, ведь напрямую с артистами не коммуницируют.

"Дворцовая территория является приемной стороной, а не организатором концерта. КП ПИК 'Дворец' не ведет никакой коммуникации с артистами, поэтому априори мы не могли озвучить им это требование. Подчеркиваем, что концертную площадку мы сдаем в аренду концертной компании, которая непосредственно организует выступления", - пояснили в пресс-службе.

По словам Рамиля Насирова, группа общалась с администрациями обеих локаций. Артисты подозревают, что решение отменить концерты было принято на уровне местных властей.

"А кто может сказать, если не администрации местные? Скорее всего они и не разрешили. В Виннице точно поступила жалоба от какой-то женщины, что мы будем материться. В Виннице это точно. Чтобы избежать скандалов", - добавил музыкант.

Что дальше?

Сейчас группа выясняет, кто именно стал инициатором отмены, и активно ищет новые площадки, чтобы все же провести концерты.

"Дворец" - отменили не они, а сверху. PIROGOV, - по их словам, винничане пожаловались, что в песне "Лове" очень много мата, а мы ее будем выполнять в музее и это нельзя такое делать. И они поэтому предложили перенести на другую локацию", - подытожил Насиров.

"Курган и Агрегат" запретили выступать в Виннице и Ивано-Франковске (скриншот)

Музыканты призывают подписчиков не сливать негатив на сами локации - мол, они лишь передали решение, принятое где-то "выше".

"Курган и Агрегат" запретили выступать в Виннице и Ивано-Франковске (скриншот)