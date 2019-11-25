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Гумконвой від України: під посольство РФ у Києві принесли унітази (відео)

STYLERЖиття    25.11.2019 - 21:51
Гумконвой від України: під посольство РФ у Києві принесли унітази (відео)
Під посольств РФ активісти принесли унітази (Фото: колаж РБК-Україна)

В Києві у річницю нападу росіян на українські кораблі в Азовському морі провели акцію

У Києві під посольство РФ активісти принесли унітази, туалетний папір, вантузи та йоршики, нижню білизну. Ці подарунки 25 листопада стали реакцією на крадіжку майна з кораблів ВМС України "Нікополь", "Бердянськ" та "Яна Капу", які були захоплені рівно рік тому біля берегів окупованого Криму в Азовському морі. Росіяни нещодавно повернули катери, але без мародерства не обійшлося. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Сьогодні кияни провели акцію "Перший гуманітарний конвой від України", в якій взяли участь кілька десятків людей, в тому числі й діти.

На кришці унітазу був намальований двухголовий орел, який є гербом РФ. На упаковці туалетного паперу - зображення Володимира Путіна з відомою абревіатурою.

Активісти висміяли мародерство росіян на захоплених кораблях МВС України (Фото: tsn.ua)

Також люди намалювали "новий прапор" ВМС РФ разом із медаллю "За взяття унітазу 25.11.2018".

За словами організаторів акції, хоч ці "дари" і переважно б/в, але "враховуючи, що нашим сусідам потрібні навіть ті, які були у вжитку на кораблях, то напевно вони оцінять такий гарний подарунок".

До речі, сьогодні президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ поверне вкрадене після річного полону обладнання на переданих військових кораблях.

Також він пообіцяв, що катера "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яна Капу" через три місяці будуть готові та продовжать службу.

Відео: у Києві активісти принесли унітази під посольство РФ

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Новини України посольство РФакциикорабльвмс Украинынападение на ВМС
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