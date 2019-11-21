Росіяни вкрали з українських кораблів навіть нижню білизну: моряки в шоці

Повернення українських катерів (Фото: president.gov.ua)

Моряки розповіли, що саме росіяни вкрали з українських катерів

Росія повернула українські катери, які були захоплені у берегів анексованого Криму. Катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яна Капу" були повернені українським військовим. Однак, всі судна були розграбовані, і як повідомив моряк Андрій Эйдер, окупанти не погребували навіть нижньою білизною.

Він написав на своїй сторінці в соціальній мережі, що на катері були викручені плафони з лампами і плита для приготування їжі.

"Доброї ночі. Сьогодні був дуже насичений день. Після всього пережитого, напевно, я вже не повинен нічому дивуватися, але...Напевно, плафони з лампами вкрали. Ото я має питання, добре, плиту для їжі (вона була инвекторна, дорога), але навіщо плафони красти? Хоча це таке, у мене залишилася всього одна пара білизни, там було 20 пар. Ото навіщо вам б/у трухани? Ось не зрозумію, ніколи", - написав моряк.

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Крім того, після огляду повернутих кораблів, з'ясувалося, що росіяни вкрали майно і інших моряків, з катерів винесли вогнегасники, ліхтарі освітлення і навіть унітази.

Як зазначив командувач ВМС України Ігор Воронченко, кораблі були в такому жахливому стані, що їх довелося тягнути в порт на буксирі.