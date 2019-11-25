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Гумконвой от Украины: под посольство РФ в Киеве принесли унитазы (видео)

STYLERЖизнь    25.11.2019 - 21:51
Гумконвой от Украины: под посольство РФ в Киеве принесли унитазы (видео)
Под посольств РФ активисты принесли унитазы (Фото: коллаж РБК-Украина)

В Киеве в годовщину нападения россиян на украинские корабли в Азовском море провели акцию

В Киеве под посольство РФ активисты принесли унитазы, туалетную бумагу, вантузы и ершики, нижнее белье. Эти подарки 25 ноября стали реакцией на кражу имущества с кораблей ВМС Украины "Никополь", "Бердянск" и "Яна Капу", которые были захвачены ровно год назад у берегов оккупированного Крыма в Азовском море. Россияне недавно вернули катера, но без мародерства не обошлось. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сегодня киевляне провели акцию "Первый гуманитарный конвой от Украины", в которой приняло участие несколько десятков человек, в том числе и дети.

На крышке унитаза был нарисован двухглавый орел, который является гербом РФ. На упаковке туалетной бумаги - изображение Владимира Путина с известной аббревиатурой.

Активисты высмеяли мародерство россиян на захваченных кораблях МВС Украины (Фото: tsn.ua)

Также люди нарисовали "новый флаг" ВМС РФ вместе с медалью "За взятие унитаза 25.11.2018".

По словам организаторов акции, хоть эти "подношения" и преимущественно б/у, но "учитывая, что нашим соседям нужны даже те, которые были в употреблении на кораблях, то наверное они оценят такой хороший подарок".

К слову, сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ вернет похищенное после годичного плена оборудование на переданных военных кораблях.

Также он пообещал, что катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яна Капу" через три месяца будут готовы и продолжат службу.

Видео: в Киеве активисты принесли унитазы под посольство РФ

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