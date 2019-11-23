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Повернені військові кораблі розграбували мародери в РФ, - Хомчак

Новини » Суспільство     23.11.2019 - 19:55
Повернені військові кораблі розграбували мародери в РФ, - Хомчак
Фото: Руслан Хомчак (mil.gov.ua)

Повідомлення про пограбування українських кораблів не підлягають сумніву, заявив Хомчак

Начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Руслан Хомчак заявив, що захоплені військові кораблі в РФ були пограбовані мародерами. Про це він заявив в інтерв'ю "Укрінформу".

Відповідаючи на питання про стан, у якому українська сторона отримала кораблі "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", Хомчак підтвердив, що всі повідомлення про їх розграбуванні не підлягають сумніву.

За його словами, українська сторона має намір швидко відремонтувати ці кораблі, і вони продовжать службу.

"Коли їх забирали, був складений акт, все було описано. Те, що мені доповів командувач ВМС - це навіть соромно коментувати. Як військова людина можу зрозуміти, чому Росія зняла з кораблів засоби зв'язку та навігації. Але коли мені кажуть, що вони навіть в гальюні унітази зняли - цього я не розумію... Коли мені кажуть, що на "Яни Капу", на буксирі, зняли ці трубопроводи мідні, як кольоровий метал, - я так розумію, що це не військові працювали, це мародери. По-іншому я не можу назвати тих істот, які так вчинили з військовим кораблем", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Російська Федерація не повернула Україні близько 30 одиниць зброї і сотні боєприпасів, які були вилучені після захоплення кораблів у Керченській протоці в минулому році.

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