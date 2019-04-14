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Наступають заморозки: яким регіонам не пощастить

STYLERЖиття    14.04.2019 - 10:16
Наступають заморозки: яким регіонам не пощастить
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Погода в Україні не обіцяє бути приємною

14 квітня в деяких українських областях очікуються сильні заморозки. А 15 числа нагрянуть дощі. Кому не пощастить з погодою, повідомив Український гідрометцентр.

14 квітня в західних і Житомирській областях очікуються заморозки, температура сягатиме 0-5 градусів. Подібна ситуація стосується також Рівненської та Волинської областей.

У Вінницькій, Черкаській, Кропивницькій областях, а також на сході і півдні очікуються дощі. Вночі буде від -1 до +8 градусів, а вдень - плюс 7-17 градусів.

Наступають заморозки: яким регіонам не пощаститьПогода в Україні 14 квітня принесе дощі і грози (фото: pixabay.com)

У понеділок, 15 квітня Україну чекають дощі. Виключно західна частина країни залишиться сухою. У західних областях очікується 8-10 градусів тепла вдень, на Закарпатті стовпчик теермометра покаже 11-13 градусів тепла. На сході і в південних областях вдень прогнозується до 9-14 градусів тепла.

Вночі стовпчики термометрів покажуть плюс 6-8 градусів на сході, на решті території вночі прогнозується від 0 до 2 градусів тепла. У столиці буде 1 градус морозу.

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