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Грядут заморозки: каким регионам не посчастливится

STYLERЖизнь    14.04.2019 - 10:16
Грядут заморозки: каким регионам не посчастливится
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Погода в Украине не обещает быть приятной

14 апреля в некоторых украинских областях ожидаются сильные заморозки. А 15 числа нагрянут дожди. Кому не повезет с погодой, сообщил Украинский гидрометцентр.

14 апреля в западных и Житомирской областях ожидаются заморозки, температура будет достигать  0-5 градусов. Подобная ситуация касается также Ровенской и Волынской областей. 

В Винницкой, Черкасской, Кропивницкой областях, а также на востоке и юге ожидаются дожди. Ночью будет от -1 до +8 градусов, а днем - плюс 7-17 градусов.

Грядут заморозки: каким регионам не посчастливитсяПогода в Украине 14 апреля принесет дожди и грозы (фото: pixabay.com)

В понедельник, 15 апреля Украину ожидают дожди. Исключительно западная часть страны останется сухой. В западных областях ожидается 8-10 градусов тепла днем, на Закарпатье столбик термометра покажет 11-13 градусов тепла. На востоке и в южных областях днем прогнозируется до 9-14 градусов тепла.

Ночью столбики термометров покажут плюс 6-8 градусов на востоке, на остальной территории ночью прогнозируется от 0 до 2 градусов тепла. В столице ожидается 1 градус мороза.

Ранее мы писали о том, что синоптики дали неоднозначный прогноз погоды на Пасху и майские праздники в Украине.

А также рассказывали о том, что Наталка Диденко рассказала украинцам о том, когда в страну придет потепление.

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