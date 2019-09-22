Настає потепління: яким областях пощастить у неділю

Погода в Україні 22 вересня буде переважно прохолодною, проте в деяких областях очікується потепління. Таку інформацію повідомили синоптики на сайті Укргідрометцентру.

Невеликий дощ очікується вночі у північних, Харківської та Полтавської, вдень в східних, Чернігівській та Сумській областях. На решті території опадів не прогнозують.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с, крім західних областей, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 4-9 градусів тепла, в Луганській області та в Карпатах заморозки 0-3 градуси, вдень стовпчик термометра покаже 15-20, а на Закарпатті та в південній частині підніметься до 23, у східних областях - 12-17.

У Києві вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Температура вночі 7-9 грвдусов, а вдень 17-19.

Погода 22 вересня в Україні (фото: meteo.gov.ua)

23 вересня - без опадів, лише у східних областях вночі місцями невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. В Києві очікується вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі становитиме 6-8 градусів тепла, вдень - 13-15.

Раніше ми писали, що в Україні знову випав сніг.