"У нас є спільний ворог": ведуча грузинського телеканалу в прямому ефірі заговорила українською
Телеведуча грузинського телеканалу Mtavari Arkhi в прямому ефірі заговорила українською мовою. Таким чином вона висловила підтримку нашій країні.
Відповідне відео опублікував журналіст Остап Яриш на своїй сторінці в Facebook.
"Пам'ятаємо, що у нас є спільний ворог, і це - Росія. Тому ми як ніколи разом, і тільки разом. Обов'язково переможемо", - заявила телеведуча.
Зазначимо, що в 2008 році Росія вчинила напад на Грузію. Російські війська обстріляли їх територію. При цьому РФ вдалося окупувати частину території Грузії. Навколо Південної Осетії в селах також провели етнічні чистки.
Незалежність Південної Осетії від Грузії Росія визнала в серпні 2008 року. З 2009 року в Південній Осетії дислокується 4-а російська військова база чисельністю 4000 осіб.
Нагадаємо, що відомій українській співачці Тіні Кароль заборонили співати російською мовою на Танцях з зірками в Грузії. Артистка виконала нову версію свого хіта "Красиво" разом з популярним грузинським виконавцем Анрі Джохадзе.
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