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"У нас є спільний ворог": ведуча грузинського телеканалу в прямому ефірі заговорила українською

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Грузія, Неділя 20 лютого 2022 21:05
"У нас є спільний ворог": ведуча грузинського телеканалу в прямому ефірі заговорила українською Фото: ведуча грузинського телеканалу в прямому ефірі перейшла на українську мову (скріншот з відео)
Автор: Styler

Телеведуча грузинського телеканалу Mtavari Arkhi в прямому ефірі заговорила українською мовою. Таким чином вона висловила підтримку нашій країні.

Відповідне відео опублікував журналіст Остап Яриш на своїй сторінці в Facebook.

"Пам'ятаємо, що у нас є спільний ворог, і це - Росія. Тому ми як ніколи разом, і тільки разом. Обов'язково переможемо", - заявила телеведуча.

Зазначимо, що в 2008 році Росія вчинила напад на Грузію. Російські війська обстріляли їх територію. При цьому РФ вдалося окупувати частину території Грузії. Навколо Південної Осетії в селах також провели етнічні чистки.

Незалежність Південної Осетії від Грузії Росія визнала в серпні 2008 року. З 2009 року в Південній Осетії дислокується 4-а російська військова база чисельністю 4000 осіб.

Нагадаємо, що відомій українській співачці Тіні Кароль заборонили співати російською мовою на Танцях з зірками в Грузії. Артистка виконала нову версію свого хіта "Красиво" разом з популярним грузинським виконавцем Анрі Джохадзе.

Ми також писали про те, що син головнокомандувача УПА Романа Шухевича - Юрій розповів, як війна з Україною розвалить Росію. Він заявив, що Російську Федерацію чекає розпад через відділення республік, які зараз входять до складу держави.

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