Через дуже сумну причину: експерт розповів, коли Єлизавета II піде у відставку

Єлизавета II може піти у відставку через дуже сумну причини. Про це розповів королівський експерт Дункан Ларкомб, пише Express.co.uk.

За словами Ларкомба, 93-річна Королева Єлизавета II може покинути пост королеви Великобританії після смерті свого 98-річного чоловіка Принца Філіпа Маунтбеттена, герцога Единбурзького.

Королева Єлизавета править країною вже 67 років, у 2015 році вона стала монархом, який править найдовше (до цього такою вважалася королева Вікторія, яка займала трон 63 роки. - Ред.).

Королева Єлизавета II і принц Філіпп (фото: GettyImages)

"Її Величність присвятила своє життя престолу і провела в цьому році більше роботи, ніж Меган Маркл, герцогиня Сассекська і Кейт, герцогиня Кембриджська", - стверджує експерт.

Зазначимо, що Дункан Ларкомб озвучив думку більшості британців, які також вважають, що королева покине трон після смерті принца Філіпа, що вийшов на пенсію у 2017 році.

"Вона завжди була з ним, він - поруч з нею, а тепер він на пенсії", - експерт вважає, що королева страждає від самотності, оскільки її чоловік нині дуже багато часу проводить в маєтку Сандрингем в Норфолку.

Королева Єлизавета II (фото: The Royal Family)

За словами королівського біографа Анжели Левін, Філіп в червні не був присутній на щорічному народному святкуванні дня народження британського маонарха Trooping the Colour, через що Єлизавета виглядала самотньою.

Тим не менш, біограф королівської сім'ї вважає, що королева буде служити своїй країні до останнього.

"Я думаю, вона дала обіцянку, що буде служити своїй країні до самої смерті, і вона її стримає", - повідомила Анжела Левін.

Нагадаємо, Єлизавета II була на квітковій виставці у Челсі разом з Кейт Міддлтон і принцом Вільямом. Під час прогулянки королева пожартувала над зовнішнім виглядом онука.

Раніше повідомлялося про те, що королева Великобританії Єлизавета II здивувала незвичайним образом, в якому навідалася на весілля своєї племінниці леді Габріелли Віндзор.