ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Єлизавета II отримала по обличчю: всі подробиці (фото, відео)

STYLERЖиття    24.06.2019 - 16:54
Єлизавета II отримала по обличчю: всі подробиці (фото, відео)
Єлизавета II (фото: The Royal Family)

Королева Великобританії добре трималася незважаючи на інцидент

Єлизавета II опинилася в незручній ситуації. Справа в тому, що на турнірі з поло Royal Windsor Cup королева спускалася сходами з ложі і з нею стався неприємний інцидент. Раптово подув сильний вітер і довгий чорний шарф хлестнул Єлизавету II прямо по обличчю. Про це повідомляє The Mirror.

Незважаючи ні на що королева залишалася спокійною і продовжила спускатися по сходах з ложі, на якій були присутні знаменитості. При цьому люди були шоковані інцидентом, особливо американо-британська актриса Джилліан Андерсон, яка прославилася завдяки серіалу "Секретні матеріали".

Єлизавета II отримала по обличчю: всі подробиці (фото, відео)

Єлизавета II отримала по обличчю чужим шарфом (фото з соцмереж)

Шок Андерсон добре видно по виразу її обличчя.

Єлизавета II отримала по обличчю: всі подробиці (фото, відео)

Єлизавета II отримала по обличчю чужим шарфом (фото з соцмереж)

Варто зазначити, що шарф, який вдарив Єлизавету II належав відомому японському музиканту Йосікі.

Єлизавета II отримала по обличчю чужим шарфом (відео: YouTube/FN TechRoom)

Один гравець у поло простягнув руку, щоб допомогти королеві. Єлизавета II продовжила виконувати свої обов'язки і традиційно вручила трофей команді, що перемогла в кінці турніру.

Нагадаємо, що Єлизавета II була на квітковій виставці у Челсі разом з Кейт Міддлтон і принцом Вільямом. Під час прогулянки королева пожартувала над зовнішнім виглядом онука.

Раніше повідомлялося про те, що королева Великобританії Єлизавета II здивувала незвичайним образом, в якому навідалася на весілля своєї племінниці леді Габріелли Віндзор.

Чоловік королеви Єлизавети відмовився від титулів: що сталося Єлизавета II зазнала поразки: що сталося
Новини України Єлизавета IIкоролева Англии
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся