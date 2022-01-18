Анатолія Анатоліча обікрали в Майамі: "я вже не став лізти розбиратися"

Анатолій Анатоліч поскаржився на неприємний випадок, який стався з ним в США в Майамі під час відпочинку - в українського ведучого вкрали улюблений скейт.

Про це знаменитість розповів у своєму Instagram у stories .

Прикрий інцидент стався, коли Анатоліч вибирався з дітьми з дружиною в поїздку - він завантажив в багажник авто масу речей, а дошку для катання помістив останньою. І ось під час руху багажник відкрився, і з машини на дорогу випав скейт.

За словами ведучого, водії стали йому сигналити, щоб той зупинився і щільніше закрив багажник, а одна жінка розповіла - бачила, як лонгборд впав, і його незабаром забрали безхатченки.

Анатоліч зазначив, що дійсно побачив поруч з тим місцем "задоволених бомжів", які сиділи, і висловив припущення, що один з них напевно і забрав його скейт.

"Але якось я вже не став лізти розбиратися - поверніть мій скейт! Я сподіваюся, що цей скейт дістанеться якомусь хорошому хлопчикові, у якого не було можливості купити такий скейт, але тепер він у нього є", - висловився ведучий.

У Анатолія Анатоліча в Майамі випав з авто скейт, і його відразу вкрали безхатченки (фото: instagram.com/stories/anatoliyanatolich

Також він опублікував фото зі своїм улюбленим лонгбордом, який придбав за 180 доларів з підписом - мовляв, "це його остання фотосесія - скейта більше немає, його спи**або бомжі".

У Анатолія Анатоліча в США вкрали скейт (фото: instagram.com/stories/anatoliyanatolich)