Анатолія Анатоліча обікрали в Майамі: "я вже не став лізти розбиратися"
Анатолій Анатоліч поскаржився на неприємний випадок, який стався з ним в США в Майамі під час відпочинку - в українського ведучого вкрали улюблений скейт.
Про це знаменитість розповів у своєму Instagram у stories.
Прикрий інцидент стався, коли Анатоліч вибирався з дітьми з дружиною в поїздку - він завантажив в багажник авто масу речей, а дошку для катання помістив останньою. І ось під час руху багажник відкрився, і з машини на дорогу випав скейт.
За словами ведучого, водії стали йому сигналити, щоб той зупинився і щільніше закрив багажник, а одна жінка розповіла - бачила, як лонгборд впав, і його незабаром забрали безхатченки.
Анатоліч зазначив, що дійсно побачив поруч з тим місцем "задоволених бомжів", які сиділи, і висловив припущення, що один з них напевно і забрав його скейт.
"Але якось я вже не став лізти розбиратися - поверніть мій скейт! Я сподіваюся, що цей скейт дістанеться якомусь хорошому хлопчикові, у якого не було можливості купити такий скейт, але тепер він у нього є", - висловився ведучий.
У Анатолія Анатоліча в Майамі випав з авто скейт, і його відразу вкрали безхатченки (фото: instagram.com/stories/anatoliyanatolich
Також він опублікував фото зі своїм улюбленим лонгбордом, який придбав за 180 доларів з підписом - мовляв, "це його остання фотосесія - скейта більше немає, його спи**або бомжі".
У Анатолія Анатоліча в США вкрали скейт (фото: instagram.com/stories/anatoliyanatolich)
Нагадаємо, рік тому до ведучого в гості в Майамі приїжджав Влад Яма з сім'єю, і тоді Анатолій Анатоліч допомагав судді "Танців з зірками" відточити майстерність катання на скейті.
Також ми писали про те, що раніше Анатолій Анатоліч розповів про жахливий переліт, коли з дружиною Юлією, дочкою Лолою та Алісою, сином Нілом, мамою і тещею поїхали у відпустку до Єгипту.