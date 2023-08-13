Группа крови женщины расскажет, какая она в постели и кто ей подходит

Группа крови и сексуальные предпочтения женщины

I (0) группа крови

Говорят, что такие женщины обладают огромным сексуальным аппетитом. А еще у женщины с первой группой - волевой характер, так что соблазнить ее будет сложно.

II (А) группа крови

Такие девушки - отчаянные карьеристки, благодаря чему успешны в бизнесе. Они верны партнеру, но могут быть прохладными в постели.

III (В) группа крови

Женщины с "третьей" группой крови знают все тонкости секса и умеют доставить удовольствие мужчине. Такие девушки - настоящая находка.

IV (АВ) группа крови

Говорят, что такая женщина не только любит секс, но и получает удовольствие от удовольствия партнера. Она изобретательна и страстна.

Совместимость партнеров по группе крови

Мужчина и женщина I группы крови

Они нуждаются в постоянном физическом контакте, чтобы быть счастливыми. Обычно у них абсолютно гармоничная сексуальная жизнь.

Мужчина I группы крови, женщина II группы крови

Очень хорошая пара для секса. Он активен, она пассивна. Ласками и нежностью он сможет довести ее до разных уровней сексуальной активности, главное - действовать не спеша.

Мужчина I группы крови, женщина ІІІ группы крови

Он очень активен, она пассивна, но это именно то, что им нравится. Они могут наслаждаться друг другом в любом месте и в любое время.

Мужчина I группы крови, женщина IV группы крови

Его поведение является доминирующим в этих отношениях. Если он терпелив, гарантирована нежная и гармоничная интимная жизнь. Если он напорист и эгоистичен, жизнь будет переполнена ссорами.

Мужчина II группы крови, женщина I группы крови

Они будут проводить в постели больше времени, чем другие. Секс для них просто необходим. Важно помнить, что в сексе им обоим особенно нужна прелюдия.

Мужчина и женщина II группы крови

Из всех возможных комбинаций, эта наиболее подходящая для женщины с II группой крови. Именно с этим партнером она может испытать наибольшее наслаждение, потому что он понимает ее с полслова.

Мужчина ІІ группы крови, женщина ІІІ группы крови

Они проводят большую часть времени в разговорах о сексе, чем занимаются им по сути. Они, к сожалению, оба нерешительны и недостаточно чувственны друг к другу.

Мужчина II группы крови, женщина IV группы крови

Это - полная неудача. У такой пары, вероятно, вообще не будет сексуальной жизни. Они относятся друг к другу как брат и сестра, а сексом занимаются очень редко.

Мужчина III группы крови и женщина I группы крови

Они любят учить друг друга чему-то новому в технике секса. Она является лидером в их отношениях, но и его сексуальные таланты можно оценить как очень высокие.

Мужчина ІІІ группы крови, женщина ІІ группы крови

Ей нравится, когда они занимаются необычным сексом. В этой паре оба партнера - активные, что дарит им особую гамму ощущений.

Мужчина и женщина ІІІ группы крови

Их секс и удовольствие от него посредственны. Партнеры в такой паре должны совершенствовать свою сексуальную технику.

Мужчина III группы крови, женщина IV группы крови

Это темпераментная пара. Они азартные экспериментаторы и хотят пробовать множество вариантов. Самая большая степень сексуальной совместимости - когда мужчина младше.

Мужчина IV группы крови, женщина I группы крови

Они станут счастливой парой, но только в том случае, если мужчина сможет приспособиться к темпераменту и потребностям партнерши.

Мужчина IV группы крови, женщина II группы крови

Он - страстный партнер, поэтому сексом они занимаются довольно часто. Но их связь бесперспективна, если в ней не присутствует хотя бы доля чувств.

Мужчина IV группы крови, женщина III группы крови

Они занимаются сексом редко, но это не мешает быть полностью удовлетворенными друг другом. Возможно, потому что им не знакома жестокость и неуважение к партнеру.

Мужчина и женщина IV группы крови

Возможности этой пары бесконечны. Они из тех, кто может либо достичь абсолютной гармонии, либо проявиться в своих увлечениях полными антиподами. Но если оба подходят к интимным отношениям творчески, проблем быть не должно.

Отметим, что такая классификация носит более ознакомительный характер и ближе к гороскопу, а не к науке.