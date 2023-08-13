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Группа крови женщины расскажет, какая она в постели и кто ей подходит

Группа крови и способности в постели (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Группа крови может рассказать много интересного о характере, способностях, склонностях, а также совместимости в отношениях, в том числе интимных. Интересно, что в Японии верование во влияние групп крови на человека похоже на нашу систему Зодиака.

Верить в это или нет - выбор ваш, а вот почитать о типах крови и их особенностях точно стоит. Так что листайте ниже.

Группа крови и сексуальные предпочтения женщины

  • I (0) группа крови

Говорят, что такие женщины обладают огромным сексуальным аппетитом. А еще у женщины с первой группой - волевой характер, так что соблазнить ее будет сложно.

  • II (А) группа крови

Такие девушки - отчаянные карьеристки, благодаря чему успешны в бизнесе. Они верны партнеру, но могут быть прохладными в постели.

  • III (В) группа крови

Женщины с "третьей" группой крови знают все тонкости секса и умеют доставить удовольствие мужчине. Такие девушки - настоящая находка.

  • IV (АВ) группа крови

Говорят, что такая женщина не только любит секс, но и получает удовольствие от удовольствия партнера. Она изобретательна и страстна.

Совместимость партнеров по группе крови

  • Мужчина и женщина I группы крови

Они нуждаются в постоянном физическом контакте, чтобы быть счастливыми. Обычно у них абсолютно гармоничная сексуальная жизнь.

  • Мужчина I группы крови, женщина II группы крови

Очень хорошая пара для секса. Он активен, она пассивна. Ласками и нежностью он сможет довести ее до разных уровней сексуальной активности, главное - действовать не спеша.

  • Мужчина I группы крови, женщина ІІІ группы крови

Он очень активен, она пассивна, но это именно то, что им нравится. Они могут наслаждаться друг другом в любом месте и в любое время.

  • Мужчина I группы крови, женщина IV группы крови

Его поведение является доминирующим в этих отношениях. Если он терпелив, гарантирована нежная и гармоничная интимная жизнь. Если он напорист и эгоистичен, жизнь будет переполнена ссорами.

  • Мужчина II группы крови, женщина I группы крови

Они будут проводить в постели больше времени, чем другие. Секс для них просто необходим. Важно помнить, что в сексе им обоим особенно нужна прелюдия.

  • Мужчина и женщина II группы крови

Из всех возможных комбинаций, эта наиболее подходящая для женщины с II группой крови. Именно с этим партнером она может испытать наибольшее наслаждение, потому что он понимает ее с полслова.

  • Мужчина ІІ группы крови, женщина ІІІ группы крови

Они проводят большую часть времени в разговорах о сексе, чем занимаются им по сути. Они, к сожалению, оба нерешительны и недостаточно чувственны друг к другу.

  • Мужчина II группы крови, женщина IV группы крови

Это - полная неудача. У такой пары, вероятно, вообще не будет сексуальной жизни. Они относятся друг к другу как брат и сестра, а сексом занимаются очень редко.

  • Мужчина III группы крови и женщина I группы крови

Они любят учить друг друга чему-то новому в технике секса. Она является лидером в их отношениях, но и его сексуальные таланты можно оценить как очень высокие.

  • Мужчина ІІІ группы крови, женщина ІІ группы крови

Ей нравится, когда они занимаются необычным сексом. В этой паре оба партнера - активные, что дарит им особую гамму ощущений.

  • Мужчина и женщина ІІІ группы крови

Их секс и удовольствие от него посредственны. Партнеры в такой паре должны совершенствовать свою сексуальную технику.

  • Мужчина III группы крови, женщина IV группы крови

Это темпераментная пара. Они азартные экспериментаторы и хотят пробовать множество вариантов. Самая большая степень сексуальной совместимости - когда мужчина младше.

  • Мужчина IV группы крови, женщина I группы крови

Они станут счастливой парой, но только в том случае, если мужчина сможет приспособиться к темпераменту и потребностям партнерши.

  • Мужчина IV группы крови, женщина II группы крови

Он - страстный партнер, поэтому сексом они занимаются довольно часто. Но их связь бесперспективна, если в ней не присутствует хотя бы доля чувств.

  • Мужчина IV группы крови, женщина III группы крови

Они занимаются сексом редко, но это не мешает быть полностью удовлетворенными друг другом. Возможно, потому что им не знакома жестокость и неуважение к партнеру.

  • Мужчина и женщина IV группы крови

Возможности этой пары бесконечны. Они из тех, кто может либо достичь абсолютной гармонии, либо проявиться в своих увлечениях полными антиподами. Но если оба подходят к интимным отношениям творчески, проблем быть не должно.

Отметим, что такая классификация носит более ознакомительный характер и ближе к гороскопу, а не к науке.

Раньше мы писали, как группа крови может влиять на характер.

Также читайте о трех признаках, что человеку на роду написано быть богатым.

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Группа крови