ua ru
Сб, 01 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Три признака, что человеку на роду написано быть богатым

Новина українською →
Суббота 01 апреля 2023 21:17
Три признака, что человеку на роду написано быть богатым Как определить богатство (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Оказывается, что склонность к успеху и богатству может быть заложена в человеке прямо с рождения. Существует три признака, по которым можно это обнаружить, и они уже написаны на вашем теле.

Какие именно - читайте ниже в материале Styler.

Посмотрите на свои руки

Говорят, с точки зрения хиромантии люди рождаются с определенной склонностью к богатству.

Первым признаком склонности к богатству считают длинный мизинец. Он должен быть выше линии первого верхнего сгиба безымянного пальца.

Второй признак - когда при сжатии руки в кулак между пальцами нет щелей. Говорят, что у человека с такими руками деньги не будут "вытекать сквозь пальцы".

Линия успеха может указать, в каком человек станет богатым

Третий признак склонности к богатству - четко выраженная линия успеха (идущая к середине среднего пальца).

Три признака, что человеку на роду написано быть богатым

Линия успеха должна быть отчетливо выражена (фото: Styler)

Однако если линия успеха заканчивается вилкой или трезубцем, богатство придет к человеку только к старости.

Тем не менее, помните, что успех и богатство ниоткуда не возьмутся. Для этого нужно много работать, прежде всего, над развитием себя и своих способностей.

Раньше мы писали, когда и как нужно мыть окна в доме, чтобы впустить счастье и богатство для себя и семьи.

Также читайте, почему на самом деле нельзя есть из ножа.

Читайте РБК-Украина в Google News
прикмети хіромантія