Група крові жінки розповість, яка вона в ліжку і хто їй підходить

Група крові може розповісти багато цікавого про характер, здібності, схильності, і навіть сумісність в стосунках, у тому числі інтимних. Цікаво, що в Японії вірування у вплив груп крові на людину схожа на нашу систему Зодіаку.
Вірити в це чи ні - вибір ваш, а от почитати про типи крові і їхні особливості точно варто. Тож гортайте нижче.
Кажуть, що такі жінки мають величезний сексуальний апетит. А ще у жінки з першою групою - вольовий характер, тож спокусити її буде складно.
Такі дівчата - відчайдушні кар'єристки, завдяки чому успішні у бізнесі. Вони вірні партнеру, але можуть бути холоднуваті в ліжку.
Жінки з "третьою" групою крові знають всі тонкощі сексу і вміють доставити чоловікові задоволення. Такі дівчата - справжня знахідка.
Кажуть, що така жінка не тільки любить секс, а й отримує задоволення від задоволення партнера. Вона винахідлива і пристрасна.
Вони потребують постійного фізичного контакту, щоб бути щасливими. Зазвичай у них абсолютно гармонійне сексуальне життя.
Дуже непогана пара для сексу. Він активний, вона пасивна. Ласками та ніжністю він зможе довести її до різних рівнів сексуальної активності, головне - діяти неспішно.
Він дуже активний, вона пасивна, але це саме те, що їм подобається. Вони можуть насолоджуватись один одним у будь-якому місці та в будь-який час.
Його поведінка є домінуючою в цих стосунках. Якщо він терплячий, гарантоване ніжне і гармонійне інтимне життя. Якщо він напористий і егоїстичний, життя буде переповнене сварками.
Вони будуть проводити в ліжку більше часу, ніж інші. Секс для них просто необхідний. Важливо пам'ятати, що в сексі їм обом особливо потрібна прелюдія.
Зі всіх можливих комбінацій, ця є найбільш підходящою для жінки з ІІ групою крові. Саме з цим партнером вона може відчути найбільшу насолоду, бо він розуміє її з пів слова.
Вони проводять більшу частину часу в розмовах про секс, ніж займаються ним насправді. Вони, на жаль, обоє нерішучі і недостатньо чуттєві один до одного.
Це - повна невдача. У такої пари, ймовірно, взагалі не буде сексуального життя. Вони відносяться один до одного як брат і сестра, а сексом займаються дуже рідко.
Вони люблять навчати один одного чомусь новому у техніці сексу. Вона є лідером в їх стосунках, але і його сексуальні таланти можна оцінити, як дуже високі.
Їй подобається, коли вони займаються незвичним сексом. В цій парі обоє партнерів - активні, що дарує їм особливу гамму відчуттів.
Їхній секс і задоволення від нього посередні. Партнери в такій парі повинні вдосконалювати свою сексуальну техніку.
Це темпераментна пара. Вони азартні експериментатори і хочуть пробувати величезну кількість варіантів. Найбільша ступінь сексуальної сумісності - коли чоловік молодший.
Вони стануть щасливою парою, але тільки в тому випадку, якщо чоловік зможе пристосуватись до темпераменту та потреб партнерки.
Він - пристрасний партнер, тому сексом вони займаються досить часто. Але їхній зв'язок безперспективний, якщо в ньому не присутня хоч мала доля почуттів.
Вони займаються сексом рідко, але це не заважає бути повністю задоволеними один одним. Можливо, тому що їм не знайома жорстокість і неповага до партнера.
Можливості цієї пари безкінечні. Вони з тих, хто може або досягнути абсолютної гармонії, або виявитись у своїх захопленнях повними антиподами. Але, якщо обоє підходять до інтимних стосунків творчо, проблем бути не повинно.
Зазначимо, що така класифікація має більш ознайомчий характер і ближча до гороскопа, а не до науки.
Раніше ми писали, як група крові може впливати на характер.
Також читайте про три ознаки, що людині на роду написано бути багатою.