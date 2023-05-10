Вот как группа крови влияет на ваш характер

Группа крови может оказывать влияние на ваш характер. По крайней мере, в это верят японцы, в культуре которых классификация по группам что-то вроде наших знаков Зодиака.

I (0) группа крови - Охотник

Представители I группы крови обычно уверены в себе, оптимистичны, сильны духом и независимы, обладают хорошей интуицией, однако немного зациклены на себе. Владельцев I группы крови обычно трудно вывести из себя, но если они уже разозлились, то успокоить их довольно сложно.

Они могут легко мотивировать группу людей, поэтому из них получаются отличные лидеры и руководители. Среди них часто встречаются трудоголики. Поскольку люди с первой группой крови обожают побеждать, лучше для них подходят карьеры бизнесмена или спортсмена. Главное для них - чтобы на работе не было скучно, и было с кем соперничать.

Эти люди ценят независимость и гибкость. У них идеалистический взгляд на мир, они обожают конкуренцию и возможность снова и снова доказывать свою правоту.

Со всем этим иногда обладатели первой группы крови бывают невежественные, ревнивые, эгоистичные и переменчивые.

II(А) группа крови - Хлебороб

Владельцы II группы крови серьезны и искренни, креативны, чувствительны, терпеливы и таинственны, рассудительны и ответственны. Однако у них есть склонность к упрямству и переживаниям по пустякам.

Они эмоционально стабильны, и это нравится другим, ведь они почти никогда не устраивают истерик. У них обычно сильный характер, отличающийся надежностью и упрямством, а еще застенчивостью и перфекционизмом.

Люди со второй группой крови знают, как хранить секреты, но часто плохо умеют выражать свои чувства по отношению к другим людям. Они постоянно пытаются подавить свои эмоции, потому что боятся показаться слабыми.

Считается, что владельцы ІІ группы крови чаще становятся алкоголиками и обладают художественной натурой. Если они добиваются в жизни высот, то быстро начинают страдать от высокомерия и упрямства.

III (В) группа крови - Кочевник

Если у вас III группа крови, то вы, скорее всего, - страстный, активный, сильный и креативный человек. Вы любите всего достигать собственными действиями, а не предаваться мечтам. Однако иногда вы бываете немного безответственными, тяжело прощаете обиды и привыкли сами управлять своей жизнью.

Люди с этой группой крови достаточно гибки и быстро адаптируются к новому. Баланс в жизни и эмоциях - залог их комфортного существования. Они легко возбуждаются, быстро загораются, но так же быстро теряют интерес к новым начинаниям.

Внешне они выглядят людьми счастливыми, полными энергии и энтузиазма. Но внутри их настроение может быть совсем другим. Это потому, что они не хотят никого утруждать своими проблемами. И они действительно чаще думают о других, чем о себе.

При этом владельцы ІІІ группы бывают поверхностными, ненадежными, эгоистичными и нетерпеливыми.

IV (АВ) группа крови - Загадка

Люди с этой группой крови больше других склонны к самоконтролю и хладнокровию, они привыкли мыслить рационально и легко приспосабливаются к новым условиям. Однако иногда они могут быть чрезмерно критическими и нерешительными.

Владельцы IV группы крови непредсказуемы, терпеть не могут скуку и однообразие, и если уж за что-то берутся, то со всей душой и сердцем. Их отличительная черта - способность зарабатывать деньги! Они действительно видят возможности там, где их не видят другие.

В целом, это люди эффективные, отзывчивые, внимательные, осторожные, строгие, темпераментные, обидчивые и осуждающие других. Из них обычно получаются наиболее исполнительные сотрудники или боссы, тираны.