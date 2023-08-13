Группа крови женщины расскажет, какая она в постели и кто ей подходит
Группа крови может рассказать много интересного о характере, способностях, склонностях, а также совместимости в отношениях, в том числе интимных. Интересно, что в Японии верование во влияние групп крови на человека похоже на нашу систему Зодиака.
Верить в это или нет - выбор ваш, а вот почитать о типах крови и их особенностях точно стоит. Так что листайте ниже.
Группа крови и сексуальные предпочтения женщины
- I (0) группа крови
Говорят, что такие женщины обладают огромным сексуальным аппетитом. А еще у женщины с первой группой - волевой характер, так что соблазнить ее будет сложно.
- II (А) группа крови
Такие девушки - отчаянные карьеристки, благодаря чему успешны в бизнесе. Они верны партнеру, но могут быть прохладными в постели.
- III (В) группа крови
Женщины с "третьей" группой крови знают все тонкости секса и умеют доставить удовольствие мужчине. Такие девушки - настоящая находка.
- IV (АВ) группа крови
Говорят, что такая женщина не только любит секс, но и получает удовольствие от удовольствия партнера. Она изобретательна и страстна.
Совместимость партнеров по группе крови
- Мужчина и женщина I группы крови
Они нуждаются в постоянном физическом контакте, чтобы быть счастливыми. Обычно у них абсолютно гармоничная сексуальная жизнь.
- Мужчина I группы крови, женщина II группы крови
Очень хорошая пара для секса. Он активен, она пассивна. Ласками и нежностью он сможет довести ее до разных уровней сексуальной активности, главное - действовать не спеша.
- Мужчина I группы крови, женщина ІІІ группы крови
Он очень активен, она пассивна, но это именно то, что им нравится. Они могут наслаждаться друг другом в любом месте и в любое время.
- Мужчина I группы крови, женщина IV группы крови
Его поведение является доминирующим в этих отношениях. Если он терпелив, гарантирована нежная и гармоничная интимная жизнь. Если он напорист и эгоистичен, жизнь будет переполнена ссорами.
- Мужчина II группы крови, женщина I группы крови
Они будут проводить в постели больше времени, чем другие. Секс для них просто необходим. Важно помнить, что в сексе им обоим особенно нужна прелюдия.
- Мужчина и женщина II группы крови
Из всех возможных комбинаций, эта наиболее подходящая для женщины с II группой крови. Именно с этим партнером она может испытать наибольшее наслаждение, потому что он понимает ее с полслова.
- Мужчина ІІ группы крови, женщина ІІІ группы крови
Они проводят большую часть времени в разговорах о сексе, чем занимаются им по сути. Они, к сожалению, оба нерешительны и недостаточно чувственны друг к другу.
- Мужчина II группы крови, женщина IV группы крови
Это - полная неудача. У такой пары, вероятно, вообще не будет сексуальной жизни. Они относятся друг к другу как брат и сестра, а сексом занимаются очень редко.
- Мужчина III группы крови и женщина I группы крови
Они любят учить друг друга чему-то новому в технике секса. Она является лидером в их отношениях, но и его сексуальные таланты можно оценить как очень высокие.
- Мужчина ІІІ группы крови, женщина ІІ группы крови
Ей нравится, когда они занимаются необычным сексом. В этой паре оба партнера - активные, что дарит им особую гамму ощущений.
- Мужчина и женщина ІІІ группы крови
Их секс и удовольствие от него посредственны. Партнеры в такой паре должны совершенствовать свою сексуальную технику.
- Мужчина III группы крови, женщина IV группы крови
Это темпераментная пара. Они азартные экспериментаторы и хотят пробовать множество вариантов. Самая большая степень сексуальной совместимости - когда мужчина младше.
- Мужчина IV группы крови, женщина I группы крови
Они станут счастливой парой, но только в том случае, если мужчина сможет приспособиться к темпераменту и потребностям партнерши.
- Мужчина IV группы крови, женщина II группы крови
Он - страстный партнер, поэтому сексом они занимаются довольно часто. Но их связь бесперспективна, если в ней не присутствует хотя бы доля чувств.
- Мужчина IV группы крови, женщина III группы крови
Они занимаются сексом редко, но это не мешает быть полностью удовлетворенными друг другом. Возможно, потому что им не знакома жестокость и неуважение к партнеру.
- Мужчина и женщина IV группы крови
Возможности этой пары бесконечны. Они из тех, кто может либо достичь абсолютной гармонии, либо проявиться в своих увлечениях полными антиподами. Но если оба подходят к интимным отношениям творчески, проблем быть не должно.
Отметим, что такая классификация носит более ознакомительный характер и ближе к гороскопу, а не к науке.
Раньше мы писали, как группа крови может влиять на характер.
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