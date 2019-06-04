Грози і різке похолодання: українців попередили про небезпечну погоду

Погода в Україні у вівторок, 4 червня, принесе нові неприємності жителям країни. Цього разу дощі і грози очікуються по всій території України. Про це повідомляють синоптики Українського гідрометцентру.

Крім грозової негоди в країні також очікується незначне зниження температурних показників в порівнянні з попередніми днями.

Так, на Заході стовпчики термометрів покажуть від +23 до +26 градусів, на Півночі. Сході та в Центрі повітря прогріється від +26 до +29 градусів тепла.

У південних областях від +26 до +29, крім Одеської області, де буде прохолодніше - від +24 до +26 градусів.

У Києві сьогодні також можливі грози і дощі. Повітря прогріється до +26... +28 градусів.

Погода в Україні 4 червня (фото: meteo.gov.ua)

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