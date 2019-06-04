Грозы и резкое похолодание: украинцев предупредили об опасной погоде

Погода в Украине во вторник, 4 июня, принесет новые неприятности жителям страны. В этот раз дожди и грозы ожидаются по всей территории Украины. Об этом сообщают синоптики Украинского гидрометцентра.

Кроме грозовой непогоды в стране также ожидается незначительное снижение температурных показателей по сравнению с предыдущими днями.

Так, на Западе столбики термометров покажут от +23 до +26 градусов, на Севере. Востоке и в Центре воздух прогреется от +26 до +29 тепла.

В южных областях от +26 до +29, кроме Одесской области, где будет прохладнее - от +24 до +26 градусов.

В Киеве сегодня также возможны грозы и дожди. Воздух прогреется до +26... +28 градусов.

Погода в Украине 4 июня (фото: meteo.gov.ua)

Ранее сообщалось, что огромный град повредил крыши домов и уничтожил часть посевов в Николаевской области.

Напомним, во время фестиваля Kozak Fest в Днепропетровской области из-за непогоды обрушилась крыша сцены. Погиб один из сотрудников обслуживающего персонала мероприятия.

Ранее сообщалось, что от ливня пострадал город Збараж, районный центр в Тернопольской области. Автомобили ехали по потокам воды с ледяной коркой из града.