Ось це літо почалося: гігантський град пошкодив будинки і посіви під Миколаєвом (відео)

Гігантський град випав під Миколаєвом (колаж: РБК-Україна)

Величезний град сипав майже годину

Гігантський град розміром з голубине яйце випав у Миколаївській області в ніч з суботи на неділю, 2 червня. Погодне явище тривало протягом години, передає ТСН.

Повідомляється, що негода накрила Первомайський та Кривоозерський район. Град пошкодив посіви, фермери підраховують збитки.

Також в області бушував ураган, який повалив дерева. Рятувальники вже розчистили проїжджі частини від гілок і стовбурів.

"Ось це літо почалося у нас", - каже місцевий житель, демонструючи крижані кульки на полі.

Даних про потерпілих, на щастя, немає.

Гігантський град випав під Миколаєвом (відео: YouTube/ТСН)

Користувачі мережі також викладають в мережу фото і відео з руйнівним природним явищем, яке пронеслося також по Арбузинському, Врадіївському і Казанківському районах Миколаївської області.

Гігантський град випав під Миколаєвом (відео: facebook.com/Alexandr Chepel)

Мешканці постраждалих районів демонструють розмір крижин, які сипалися з неба.

Повідомляється, що в Казанківському районі негода призвела до відключення світла, град серйозно пошкодив дахи на будинках, а також сади і городи.

Гігантський град випав під Миколаєвом (фото: mkpost.info)

До речі, синоптик Наталка Діденко попередила, що у вівторок, 4 червня в деяких областях України можливі зливи з поривчастим вітром і градом.

Нагадаємо, під час фестивалю Kozak Fest у Дніпропетровській області через негоду обвалився дах сцени. Загинув один із співробітників обслуговуючого персоналу заходу.

Раніше повідомлялося, що від зливи постраждало місто Збараж, районний центр в Тернопільській області. Автомобілі їхали по потокам води з крижаною кіркою з граду.