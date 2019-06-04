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Грози і різке похолодання: українців попередили про небезпечну погоду

STYLERЖиття    04.06.2019 - 06:31
Грози і різке похолодання: українців попередили про небезпечну погоду
Погода в Україні 4 червня (фото: УНІАН)

Погода в Україні у найближчий час погіршиться

Погода в Україні у вівторок, 4 червня, принесе нові неприємності жителям країни. Цього разу дощі і грози очікуються по всій території України. Про це повідомляють синоптики Українського гідрометцентру.

Крім грозової негоди в країні також очікується незначне зниження температурних показників в порівнянні з попередніми днями.

Так, на Заході стовпчики термометрів покажуть від +23 до +26 градусів, на Півночі. Сході та в Центрі повітря прогріється від +26 до +29 градусів тепла.

У південних областях від +26 до +29, крім Одеської області, де буде прохолодніше - від +24 до +26 градусів.

У Києві сьогодні також можливі грози і дощі. Повітря прогріється до +26... +28 градусів.

Грози і різке похолодання: українців попередили про небезпечну погоду

Погода в Україні 4 червня (фото: meteo.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що величезний град пошкодив дахи будинків і знищив частину посівів в Миколаївській області.

Нагадаємо, під час фестивалю Kozak Fest у Дніпропетровській області через негоду обвалився дах сцени. Загинув один із співробітників обслуговуючого персоналу заходу.

Раніше повідомлялося, що від зливи постраждало місто Збараж, районний центр в Тернопільській області. Автомобілі їхали по потокам води з крижаною кіркою з граду.

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